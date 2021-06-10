Силовики задержали в Волгоградской области мужчину, находившегося в федеральном розыске





Житель Палласовского района, объявленный в федеральный розыск за совершенное в Саратовской области преступление, задержан в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, выявили подозреваемого полицейские в ходе проверки документов. Мужчину задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Разыскиваемый гражданин передвигался на автомобиле "Лада Ларгус" из Грозного в Палласовский район. На посту ДПС при проверке паспортных данных выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека в Саратовской области. Кроме этого, полицейские установили, что мужчина долгие годы пользуется поддельными документами, данные которых не соответствуют его реальным фамилии и дате рождения.



