Рабочий класс и чиновники: волгоградские единороссы выбрали делегатов на съезд в Москву

Политика 08.06.2021 15:18
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08.06.2021 15:18
Волгоградские единороссы на сегодняшней региональной конференции выбрали делегатов на съезд «ЕР», который состоится 19 июня в Москве. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском региональном отделении, делегатов XX Съезда «Единой России» участники конференции определили при помощи открытого голосования. Поддержку получили 7 кандидатур делегатов, которые представят Волгоградскую область на Всероссийском партийном форуме. Среди них:
участник предварительного голосования, представитель добровольческого движения из Волжского, мастер по ремонту оборудования АО «Волжский трубный завод» Сергей Бартеньев. Во время пандемии он в числе первых вступил в волонтерские ряды и на протяжении всего периода коронавирусных ограничений оказывал помощь нуждающимся;
Ирина Толочёк – секретарь первичного отделения партии из Николаевского района, глава администрации Политотдельского сельского поселения;
Вера Чаусова – главная медицинская сестра ГУЗ «Клиническая больница №4»;
Данила Устюгов – секретарь первичного отделения, доброволец регионального волонтерского центра партии, сотрудник АО «Почта России»;
Станислав Шевченко – секретарь Руднянского местного отделения партии «Единая Россия»;
Василий Данков - секретарь Фроловского городского местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа г. Фролово;
Виталий Лихачев – глава Волгограда.
В региональной конференции приняли участие 173 делегата. Среди них представители всех 45 местных отделений партии «Единая Россия» - секретари местных и первичных отделений, исполнительные секретари, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, а также главы районов и городских администраций.
Напомним, на съезде утвердят списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года, а также презентуют основные положения предвыборной программы. Ее основой станет послание Президента Владимира Путина. Кроме того, в ходе Съезда партия максимально подробно отчитается о том, как были выполнены положения программного документа, принятого перед выборами в Госдуму в 2016 году.
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