К поискам пропавшего на Сарпинском грибника подключились волгоградские волонтеры











Группа поиска 81-летнего грибника, пропавшего на острове Сарпинский в Волгограде 3 июня, увеличена до 60-ти человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, лесную местность и прибрежную зону совместно с полицейскими обследуют волонтеры и местные дачники. Поиски продолжаются несмотря на постоянные ливни.





Напомним, 3 июня в шесть часов вечера в полицию с заявлением о пропаже мужа обратилась 72-летняя дачница. Ее 81-летний супруг утром того же дня ушел в лес за грибами и домой в СНТ «Авиатор» не вернулся. Мобильник пенсионер с собой не взял. Приметы пропавшего: на вид 80 лет, рост 180 см, худощав, славянской внешности, короткие седые волосы с залысинами. Особых примет у пропавшего грибника нет.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.