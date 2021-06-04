Экономика 04.06.2021 18:31 Новости компаний
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04.06.2021 18:31 Новости компаний
Заявление президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина
ВТБ считает абсолютно взвешенным и разумным решение модернизировать программу льготной ипотеки с фокусом на адресную поддержку отдельных регионов, где объем строительства является пока недостаточным, и категорий населения, которые нуждаются в помощи для улучшения жилищных условий.
По нашей оценке, в обновленном виде программа не должна оказать существенное влияние на уровень продаж. По итогам года мы в любом случае прогнозируем рост объема ипотечных сделок на рынке примерно на четверть.
Изменение максимальной суммы кредита в рамках программы – очень действенный шаг для поддержки отдельных сегментов граждан, которые действительно нуждаются в ее сохранении. При этом на кредиты с суммой до 3 млн рублей, которые соответствуют обновленным критериям программы, на сегодняшний день приходится больше половины выданной ипотеки по госпрограмме, основную часть составляют как раз регионы. Москва и Санкт-Петербург с областями занимают по этому критерию в ВТБ только 11%.
Обновление госпрограммы повлияет на средний уровень ставок, но не будет критичным – многие банки сейчас выдают ипотеку со ставками, близкими к 7,5%. В данном случае более существенным фактором, который продолжит оказывать влияние на рост стоимости ипотеки, является повышение ключевой ставки ЦБ РФ.
Важно, что новые условия льготной ипотеки позволят купировать резкий рост цен на недвижимость в отдельных регионах. В мегаполисах сейчас нет проблем с темпами ввода жилья, однако стоимость квартир становится все менее доступной для населения. В результате обновления параметров льготной ипотеки крупные девелоперы должны обратить внимание на новые региональные рынки. Это позволит добиться требуемых темпов ввода жилья и поможет снизить общий рост цен за счет появления большого числа новых объектов.
Стратегическое значение сейчас приобретает поддержка семей с детьми. Новые условия станут существенным дополнением к действующей в нашей стране программе семейной ипотеки, по которой российские банки выдали порядка 400 млрд рублей, а ВТБ планирует довести объем кредитования до 130 млрд рублей к 2023 году. Для нас повышение доступности жилья для российских семей является приоритетной задачей, ведь это наши инвестиции в будущие поколения.
Отдельно стоит отметить, что на рынке крупнейших мегаполисов изменения программы могут переключить интерес заемщиков к сегменту частных домов. После пандемии клиенты все активнее стали покупать загородные дома по сопоставимой стоимостью с квартирой в центре, но с гораздо большим метражом. С учетом того, что банки сейчас разрабатывают специальные программы ИЖС, мы ожидаем рост кредитования на загородные объекты.
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