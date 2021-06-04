Volkswagen Taos. Что известно про новый компактный кроссовер?

Экономика 04.06.2021 13:01 Реклама
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04.06.2021 13:01 Реклама
Новый Volkswagen Taos будет компактнее, чем Tiguan (4417 х 1841 х 1602 мм) и получит динамичный дизайн. У кроссовера будет оригинальная форма передней части кузова с мощным рельефным капотом и технологичным рисунком ходовых огней на ярких светодиодах и выразительная световая полоса слева и справа от логотипа. Машина получит серебристые накладки на бамперы, черно-серебристые рейлинги на крыше и трапециевидные патрубки выхлопных труб, а также, в зависимости от комплектации, 16-18’’ колесные диски.
На российский, рынок автомобиль сегмента SUV [1] будет поставляться с двумя модификациями силовых установок – 110-сильным бензиновым «атмосферником» с 5-ступенчатой механической трансмиссией или 6-ступенчатым «автоматом для переднеприводных комплектаций, а также с турбированным двигателем мощностью 150 л.с с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ля переднего привода или 7-ступенчатым «автоматом» для полноприводного 4Motion.
Электронное обеспечение кроссовера будет соответствовать последнему слову автомобильной техники: адаптивная LED[2]-оптика IQ.Light[3], широкий пакет электронных помощников водителя IO.Drive[4], набор «зимних» опций, датчики парковки, дождя и света, камеры заднего обзора, система безопасности на уровне 5 звезда по версии N-CAP[5], а в салоне – 2-зонный Climatronic[6] и атмосферная настраиваемая подсветка.
Volkswagen Taos первым из автомобилей модельного ряда Volkswagen будет комплектоваться новой мультимедийной системой с 10-дюймовых сенсорным дисплеем, интуитивно понятным управляющим интерфейсом, поддержкой беспроводных технологий Bluetooth[7] и App-Connect[8] а также смартфонов на OC Android[9] и iOS[10].
Для российских покупателей будет предложено три комплектации Volkswagen Taos - Respect[11], Status[12] и Exclusive[13], а также лимитированная серия кроссоверов JOY! на базе версии Status[12], доступных по индивидуальному заказу в цветах Orange[14], Energetic[15] и Beige[16] и с оригинальной оранжевой отделкой салона.
При необходимости, любая из комплектаций Taos можно будет доукомплектовать автономными пакетами оборудования и электронных опций.
Информация о начале производства, комплектациях и ценах компактного Volkswagen Taos будет доступна позже. Все подробности можно уточнить в отделе продаж официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: +7 8442 781111.
Перевод:
[1] SUV - (англ.) спортивно-утилитарный автомобиль, транслитерация СУВ.
[2] LED - (англ.) светоизлучающий диод, транслитерация Лэд.
[3] IQ.Light - (англ.) светодиодные матричные фары, транслитерация Айкью.Лайт.
[4] IO.Drive пакет электронных помощников водителя, транслитерация ИО Драйв.
[5] NCAP - (англ.) автомобильный журнал, транслитерация Нкап.
[6] Climatronic- (англ.) климат контроль автомобиля, транслитерация Климатроник.
[7] Bluetooth- (англ.) производственная спецификация беспроводных персональных сетей, транслитерация Блютус.
[8] App-Connect - (англ.) функция означающая, что мультимедийная система поддерживает три технологии взаимодействия со смартфонами: CarPlay, Android Auto и MirrorLink, транслитерация Апп-Коннект.
[9] OC Android- (англ.) операционная система Android, транслитерация ОЦ Андроид.
[10] iOS - (англ.) мобильная операционная система для смартфонов, транслитерация ИОС.
[11] Respect - (англ.) тип комплектации автомобиля Volkswagen, транслитерация Респект.
[12] Status - (англ.) тип комплектации автомобиля Volkswagen, транслитерация Статус.
[13] Exclusive - (англ.) тип комплектации автомобиля Volkswagen, транслитерация Эксклюзиве.
[14] Orange- (англ.) оранжевый цвет, транслитерация Орэндж.
[15] Energetic- (англ.) энергичный, транслитерация Энергетик.
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