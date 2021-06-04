Экономика

Volkswagen Taos. Что известно про новый компактный кроссовер?

Экономика 04.06.2021 13:01 Реклама
0
04.06.2021 13:01 Реклама


Новый Volkswagen Taos будет компактнее, чем Tiguan (4417 х 1841 х 1602 мм) и получит динамичный дизайн. У кроссовера будет оригинальная форма передней части кузова с мощным рельефным капотом и технологичным рисунком ходовых огней на ярких светодиодах и выразительная световая полоса слева и справа от логотипа. Машина получит серебристые накладки на бамперы, черно-серебристые рейлинги на крыше и трапециевидные патрубки выхлопных труб, а также, в зависимости от комплектации, 16-18’’ колесные диски. 
На российский, рынок автомобиль сегмента SUV [1] будет поставляться с двумя модификациями силовых установок – 110-сильным бензиновым «атмосферником» с 5-ступенчатой механической трансмиссией или 6-ступенчатым «автоматом для переднеприводных комплектаций, а также с турбированным двигателем мощностью 150 л.с с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ля переднего привода или 7-ступенчатым «автоматом» для полноприводного 4Motion.
Электронное обеспечение кроссовера будет соответствовать последнему слову автомобильной техники: адаптивная LED[2]-оптика IQ.Light[3], широкий пакет электронных помощников водителя IO.Drive[4], набор «зимних» опций, датчики парковки, дождя и света, камеры заднего обзора, система безопасности на уровне 5 звезда по версии N-CAP[5], а в салоне – 2-зонный Climatronic[6] и атмосферная настраиваемая подсветка. 

Volkswagen Taos первым из автомобилей модельного ряда Volkswagen будет комплектоваться новой мультимедийной системой с 10-дюймовых сенсорным дисплеем, интуитивно понятным управляющим интерфейсом, поддержкой беспроводных технологий Bluetooth[7] и App-Connect[8] а также смартфонов на OC Android[9] и iOS[10].
Для российских покупателей будет предложено три комплектации Volkswagen Taos - Respect[11], Status[12] и Exclusive[13], а также лимитированная серия кроссоверов JOY! на базе версии Status[12], доступных по индивидуальному заказу в цветах Orange[14], Energetic[15] и Beige[16] и с оригинальной оранжевой отделкой салона. 
При необходимости, любая из комплектаций Taos можно будет доукомплектовать автономными пакетами оборудования и электронных опций. 

Информация о начале производства, комплектациях и ценах компактного  Volkswagen  Taos будет доступна позже. Все подробности можно уточнить в отделе продаж официального дилера Volkswagen  Волга-Раст по телефону: +7 8442 781111.
Перевод:
[1] SUV - (англ.) спортивно-утилитарный автомобиль, транслитерация  СУВ.
[2] LED - (англ.) светоизлучающий диод, транслитерация Лэд.
[3] IQ.Light - (англ.) светодиодные матричные фары, транслитерация Айкью.Лайт.
[4] IO.Drive пакет электронных помощников водителя, транслитерация ИО Драйв.
[5] NCAP - (англ.)  автомобильный журнал, транслитерация Нкап.
[6] Climatronic- (англ.) климат контроль автомобиля, транслитерация Климатроник.
[7] Bluetooth- (англ.) производственная спецификация беспроводных персональных сетей, транслитерация Блютус.
[8] App-Connect - (англ.) функция означающая, что мультимедийная система поддерживает три технологии взаимодействия со смартфонами: CarPlay, Android Auto и MirrorLink, транслитерация Апп-Коннект.
[9] OC Android- (англ.) операционная система Android, транслитерация ОЦ Андроид.
[10] iOS - (англ.) мобильная операционная система для смартфонов, транслитерация ИОС.
[11] Respect - (англ.) тип комплектации автомобиля Volkswagen, транслитерация Респект.
[12] Status - (англ.) тип комплектации автомобиля Volkswagen, транслитерация Статус.
[13] Exclusive - (англ.) тип комплектации автомобиля Volkswagen, транслитерация Эксклюзиве.
[14] Orange- (англ.) оранжевый цвет, транслитерация Орэндж.
[15] Energetic- (англ.) энергичный, транслитерация Энергетик.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
04.06.2021 17:54
Экономика 04.06.2021 17:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.06.2021 17:07
Экономика 04.06.2021 17:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.06.2021 12:19
Экономика 04.06.2021 12:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.06.2021 10:22
Экономика 04.06.2021 10:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.06.2021 18:28
Экономика 03.06.2021 18:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2021 16:12
Экономика 03.06.2021 16:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2021 14:19
Экономика 03.06.2021 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2021 13:05
Экономика 03.06.2021 13:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2021 12:23
Экономика 03.06.2021 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2021 10:07
Экономика 03.06.2021 10:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2021 09:01
Экономика 03.06.2021 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2021 08:28
Экономика 03.06.2021 08:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2021 16:28
Экономика 02.06.2021 16:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2021 11:04
Экономика 02.06.2021 11:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.06.2021 16:23
Экономика 01.06.2021 16:23
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:28
Правоохранители занялись волгоградской «Памятью»Смотреть фотографии
17:54
Волгоградские чиновники возвращаются с ПМЭФ с большим портфелемСмотреть фотографии
17:20
Волгоградские активисты приехали в избирком с тяжелым грузом собранных подписейСмотреть фотографии
17:05
Пляж отменяется?: июнь в Волгоградской области будет прохладным и дождливымСмотреть фотографии
16:06
От плакатов и атласов к живым тканям и клеткам: в ВолгГМУ начала работу ещё одна симуляционная лабораторияСмотреть фотографии
15:51
Под Волгоградом чиновники пытаются в суде перекроить паи фермеровСмотреть фотографии
15:31
Леонид Слуцкий на своем будущем стадионе в Волгограде пробил пенальти в каскеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
В Волгоградской области селянину грозит до шести лет за попытку продать рога сайгакаСмотреть фотографии
14:37
В Волгограде наблюдается рост заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
14:30
"Много пили? - Нормально": в Волгограде за сутки попались 22 пьяных водителяСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
Комплексная дезинфекция проведена на 15 вокзалах Приволжской железной дорогиСмотреть фотографии
13:56
Уличного грабителя в Волгограде нашли по следам ДНКСмотреть фотографии
13:01
Volkswagen Taos. Что известно про новый компактный кроссовер?Смотреть фотографии
12:09
В Гимназии №12 Краснооктябрьского района Волгограда дети и родители выбрали лучший дизайн для школьной столовойСмотреть фотографии
11:58
На острове Сарпинский в Волгограде второй день ищут пропавшего грибникаСмотреть фотографии
11:48
Волжанам пересчитают плату за ремонт общедомовых счетчиковСмотреть фотографии
11:07
Волгоградские сторонники московского времени собирают в соцсетях компромат на своих оппонентовСмотреть фотографии
10:53
Цифровой глаз: «Ростелеком» установил систему видеонаблюдения сельскохозяйственному предприятию Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:53
Снесут и сожгут: в Волгограде избавляются от зараженных ясеней (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:22
Губернатор Волгоградской области ждет японцев на «Химпроме»Смотреть фотографии
10:07
В Волгограде остановили машину с банками черной икрыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
В обезвоженном селе Волгоградской области сняли режим ЧССмотреть фотографии
09:01
В Волгограде задержали 17-летнего закладчика наркотиковСмотреть фотографииCмотреть видео
08:25
Федеральные чиновники в Волгоградской области "посоревновались" в доходах с региональнымиСмотреть фотографии
19:01
Ребенок-инвалид из Волгоградской области нуждается в дорогостоящем леченииСмотреть фотографии
18:28
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провели рабочую встречу на ПМЭФ 2021Смотреть фотографии
17:53
Олег Савченко — о голосовании за проекты благоустройства: «Горжусь жителями Волгоградской области»Смотреть фотографии
17:36
Увезли с переломами: пассажирка микроавтобуса пострадала в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:25
На мокрой трассе «Волгоград-Москва» фура смяла легковушку: четверо в Михайловской ЦРБСмотреть фотографии
17:16
Легковушка на буксире протаранила столб в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 