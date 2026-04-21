Последние тенденции в экономике повлияли на расклад цен в Волгоградской области. Как следует из доклада волгоградского отделения Банка России, проанализировавшего инфляцию в марте 2026 года, были зафиксированы закрытие ресторанов и кафе в Волгограде, а также снижение темпов жилищного строительства. И, если первая тенденция вызвала рост цен в сфере общепита, то второе явление, наоборот, стабилизировало стоимость некоторых товаров.

Итак, что происходило с инфляцией в Волгоградской области в первом весеннем месяце 2026 года? По данным ведомства, цены в регионе в марте 2026 года выросли на 0,43% к февралю. При этом годовая инфляция практически не изменилась и составила 5,07%. Это ниже, чем в целом по стране (5,86%).

Заметнее всего за март и накопленным итогом за последние 12 месяцев выросли цены на услуги. Непродовольственные товары подорожали в марте умеренно. Продукты питания повысились в цене за месяц в наименьшей степени. В целом за год рост цен на продовольственные и непродовольственные товары сложился ниже инфляции, делают вывод аналитики.

С исключением сезонности цены в марте, тем не менее, выросли заметнее после снижения в феврале. Это произошло в основном из-за увеличения издержек производителей продуктов питания и организаций сферы услуг.





Цены на продукты

Они повысились меньше, чем обычно в марте. Так, стали дороже куриные яйца из-за роста спроса в преддверии праздника. При этом в целом за год яйца подешевели на 17,11%. Подорожала также продукция предприятий общественного питания. У организаций увеличились затраты на закупку продуктов и оплату труда, выросла налоговая нагрузка. Это было учтено в стоимости блюд. В числе других причин – закрытие в областном центре ряда ресторанов и кафе, что привело к сокращению предложения на рынке. Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о сворачивании деятельности нескольких известных в городе заведений общественного питания.

В то же время в регионе третий месяц подряд дешевела масложировая продукция. Это происходит благодаря хорошим урожаям подсолнечника, в связи с чем снизились цены на подсолнечное масло. Увеличение объемов производства молока и, как следствие, его удешевление позволило снизить цены на сливочное масло. А оливковое масло снижалось в цене почти все 12 месяцев в связи с укреплением рубля.





Цены на товары

Стали дороже средства связи и персональные компьютеры. Производители этих товаров перенесли в цены увеличение издержек, связанное с ростом стоимости комплектующих, которые отвечают за память устройств. Также возросли расходы на транспортировку и уплату налогов. При этом за год средства связи стали дешевле на 5,51%, а персональные компьютеры –на 6,05%. Вместе с тем снизились цены на электротовары и бытовые приборы. В том числе из-за сокращения темпов жилищного строительства. Это повлияло на уменьшение востребованности товаров для обустройства дома. В результате выросли запасы электроники и техники на складах магазинов.



Цены на услуги

Наиболее заметно повысились цены на услуги в сфере зарубежного туризма. В числе основных причин – ослабление рубля в марте. Также вырос спрос в связи с высоким сезоном в отдельных странах.

Выросли в цене услуги пассажирского транспорта, в особенности железнодорожного. В замер были включены билеты в плацкартные вагоны с выездом в конце апреля, когда сезонный коэффициент изменения тарифов выше, чем в предыдущем месяце. Помимо этого, в статистику попали поездки на более поздние даты, приходящиеся на начало сезона отпусков. Традиционно в это время увеличивается спрос на поездки железнодорожным транспортом. Это привело к повышению стоимости проезда в купе.

В то же время снизились цены на аренду квартир. Расширилось предложение за счет квартир, приобретенных в период действия массовой льготной ипотеки. Постепенно на рынок аренды выводились объекты после завершения отделочных работ.