6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн за экстремистский контент
Сегодня, 21 апреля, Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении экстремистского контента. По решению суда разработчики должны заплатить семь миллионов рублей. Как ранее сообщалось информагентством, после блокировки...
 Более 20 поездов выбились из графика под Ростовом из-за атаки ВСУ
В Ростовской области на станции Персиановка Северо-Кавказской железной дороги после атаки дронами ВСУ возобновили движение поездов. Как сообщает Привет-Ростов, составы начали входить в график с 04:24 – после восстановления...
Дорогой мой бизнес-ланч: в Волгограде выросли цены в общепите из-за закрытия ресторанов

Экономика 21.04.2026 12:15
Последние тенденции в экономике повлияли на расклад цен в Волгоградской области. Как следует из доклада волгоградского отделения Банка России, проанализировавшего инфляцию в марте 2026 года,  были зафиксированы закрытие  ресторанов и кафе в Волгограде, а также снижение темпов жилищного строительства. И, если первая тенденция вызвала рост цен в сфере общепита, то второе явление, наоборот, стабилизировало стоимость некоторых товаров. 

Итак, что происходило с инфляцией в Волгоградской области в первом весеннем месяце 2026 года? По данным ведомства, цены в регионе в марте 2026 года выросли на 0,43% к февралю. При этом годовая инфляция практически не изменилась и составила 5,07%. Это ниже, чем в целом по стране (5,86%).

Заметнее всего за март и накопленным итогом за последние 12 месяцев выросли цены на услуги. Непродовольственные товары подорожали в марте умеренно. Продукты питания повысились в цене за месяц в наименьшей степени. В целом за год рост цен на продовольственные и непродовольственные товары сложился ниже инфляции, делают вывод аналитики.

С исключением сезонности цены в марте, тем не менее,  выросли заметнее после снижения в феврале. Это произошло в основном из-за увеличения  издержек производителей продуктов питания и организаций сферы услуг.

Цены на продукты

Они повысились меньше, чем обычно в марте. Так, стали дороже куриные яйца из-за роста спроса в преддверии праздника. При этом в целом за год яйца подешевели на 17,11%. Подорожала также продукция предприятий общественного питания. У организаций увеличились затраты на закупку продуктов  и оплату труда, выросла налоговая нагрузка. Это было учтено в стоимости блюд. В числе других причин – закрытие в областном центре ряда ресторанов и кафе, что привело к сокращению предложения на рынке. Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о сворачивании деятельности нескольких известных в городе заведений общественного питания. 

В то же время в регионе  третий месяц подряд дешевела масложировая продукция. Это происходит благодаря  хорошим урожаям подсолнечника, в связи с чем снизились цены на подсолнечное масло. Увеличение объемов производства молока и, как следствие, его удешевление позволило снизить цены на сливочное масло. А оливковое масло снижалось в цене почти все 12 месяцев в связи с укреплением рубля.

Цены на товары 

Стали дороже средства связи и персональные компьютеры. Производители этих товаров перенесли в цены увеличение издержек, связанное с ростом стоимости комплектующих, которые отвечают за память устройств. Также возросли расходы на транспортировку и уплату налогов. При этом за год средства связи стали дешевле на 5,51%, а персональные компьютеры –на 6,05%. Вместе с тем снизились цены на электротовары и бытовые приборы. В том числе из-за сокращения темпов жилищного строительства. Это повлияло на уменьшение востребованности товаров для обустройства дома. В результате выросли запасы электроники и техники на складах магазинов. 


Цены на услуги

Наиболее заметно повысились цены на услуги в сфере зарубежного туризма. В числе основных причин – ослабление рубля в марте. Также вырос спрос в связи с высоким сезоном в отдельных странах. 

Выросли в цене услуги пассажирского транспорта, в особенности железнодорожного. В замер были включены билеты в плацкартные вагоны с выездом в конце апреля, когда сезонный коэффициент изменения тарифов выше, чем в предыдущем месяце. Помимо этого, в статистику попали поездки на более поздние даты, приходящиеся на начало сезона отпусков. Традиционно в это время увеличивается спрос на поездки железнодорожным транспортом. Это привело к повышению стоимости проезда в купе. 

В то же время снизились цены на аренду квартир. Расширилось предложение за счет квартир, приобретенных в период действия массовой льготной ипотеки. Постепенно на рынок аренды выводились объекты после завершения отделочных работ. 


Экономика 21.04.2026 13:04
Комментарии 0

Экономика 21.04.2026 12:15
