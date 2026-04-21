В Волгограде продают проработавший четверть века консервный завод





В Тракторозаводском районе Волгограда выставлен на продажу консервный завод компании ООО «Пастушка». Предприятие с 2001 года выпускает продукцию из гороха, фасоли, гречки и огурцов. Кроме того, завод также изготавливает яблочный сок.

- Продается работающий консервный цех по производству продуктов растениеводства в стеклобанке. Производительность более 2 тонн готовой продукции в день. Бизнес полностью работает автономно, не требует личного присутствия, — говорится в объявлении, опубликованном на популярной электронной площадке.

В анкете также указано, что недавно предприятие произвело замену оборудования. На текущий момент на нём трудится 4 человека. Производственные площади расположены по адресу: Волгоград, ул. Калужская, д. 27. При этом владелец предпочёл оставить в тайне основные показатели завода. Выручка, прибыль, расходы, окупаемость, зарплата сотрудников, стоимость аренды помещения — соответствующие пункты в объявлении не заполнены.

Собственник отмечает, что персонал имеет большой опыт работы, а за четверть века завод обзавёлся десятком фирменных рецептов.

Отметим, стоимость готового бизнеса 2 млн рублей.

Фото сгенерировано ИИ Kandinsky