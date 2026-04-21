Экономист спрогнозировал снижение ключевой ставки до 14,5%





Эксперты ожидают от Центрального Банка России смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки до 14,5%. Об этом 21 апреля «Известиям» заявил экономист Сергей Таран.

– Банк России, скорее всего, продолжит следовать курсу смягчения ДКП, и в пятницу мы увидим ставку 14,5%. Такой шаг снижения — в 0,5 п.п. — регулятор выбирал на нескольких последних заседаниях, – пояснил свое предположение Таран.

По его словам, экономическая ситуация в стране соответствует условиям для продолжения смягчения политики ЦБ. Эксперты отмечают укрепление рубля, минимальный уровень инфляционных ожиданий, а также замедление самой инфляции. За первые недели текущего месяца показатель составил составил 0,17%, а с 7 по 13 апреля и вовсе зафиксирован нулевой рост.

Дополнительным фактором является и увеличение экспортной выручки на фоне ситуации в мире. Остается неоднозначной ситуация с замедлением показателей ВВП – рост бизнес-выручки обеспечен добывающим сектором и ситуацией на Ближнем Востоке, но в большинстве отраслей фиксируется охлаждение активности и сокращение инвестиций.

Эти условия, по мнению эксперта, могли бы стать основанием для более резкого снижения ставки, но сохранение высоких инфляционных рисков не позволит регулятору пойти на такой шаг.

Напомним, 20 марта совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 15% годовых. Ближайшее заседание запланировано на 24 апреля.

