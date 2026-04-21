«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Госмессенджер сменил название на русскоязычное «МАКС»
Госмессенджер Max сменил название на «МАКС». Как сообщает ИА «Высота 102», русскоязычное наименование теперь можно увидеть на официальном сайте и в магазинах приложений App Store и Google Play. Напомним, бета-версия...
 Суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн за экстремистский контент
Сегодня, 21 апреля, Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении экстремистского контента. По решению суда разработчики должны заплатить семь миллионов рублей. Как ранее сообщалось информагентством, после блокировки...
Экономист спрогнозировал снижение ключевой ставки до 14,5%

Эксперты ожидают от Центрального Банка России смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки до 14,5%. Об этом 21 апреля «Известиям» заявил экономист Сергей Таран.

– Банк России, скорее всего, продолжит следовать курсу смягчения ДКП, и в пятницу мы увидим ставку 14,5%. Такой шаг снижения — в 0,5 п.п. — регулятор выбирал на нескольких последних заседаниях, – пояснил свое предположение Таран. 

По его словам, экономическая ситуация в стране соответствует условиям для продолжения смягчения политики ЦБ. Эксперты отмечают укрепление рубля, минимальный уровень инфляционных ожиданий, а также замедление самой инфляции. За первые недели текущего месяца показатель составил составил 0,17%, а с 7 по 13 апреля и вовсе зафиксирован нулевой рост. 

Дополнительным фактором является и увеличение экспортной выручки на фоне ситуации в мире. Остается неоднозначной ситуация с замедлением показателей ВВП – рост бизнес-выручки обеспечен добывающим сектором и ситуацией на Ближнем Востоке, но в большинстве отраслей фиксируется охлаждение активности и сокращение инвестиций.

Эти условия, по мнению эксперта, могли бы стать основанием для более резкого снижения ставки, но сохранение высоких инфляционных рисков не позволит регулятору пойти на такой шаг.

Напомним, 20 марта совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 15% годовых. Ближайшее заседание запланировано на 24 апреля.   

