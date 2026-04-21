«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн за экстремистский контент
Сегодня, 21 апреля, Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении экстремистского контента. По решению суда разработчики должны заплатить семь миллионов рублей. Как ранее сообщалось информагентством, после блокировки...
 Более 20 поездов выбились из графика под Ростовом из-за атаки ВСУ
В Ростовской области на станции Персиановка Северо-Кавказской железной дороги после атаки дронами ВСУ возобновили движение поездов. Как сообщает Привет-Ростов, составы начали входить в график с 04:24 – после восстановления...
Эксперт рассказала об «уберизации» банков в ближайшем будущем

Банки могут пойти по пути «уберизации», чтобы дать лучшее предложение клиенту. Процесс коснется также крупных маркетплейсов и торговых площадок. Об этом рассказала в интервью РБК первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

– Население России – порядка 150 млн человек. Оно хорошо с точки зрения финансов и цифровых услуг продвинуто. Конкуренция как на рынке банковских и финансовых услуг, так и на рынке цифровых услуг – жесточайшая. Если не вступать в открытые партнерства, если не находить и не давать ценность для клиента, то на очень коротком горизонте компания или организация проиграет. Я считаю, что мы очень близки к тому моменту, когда банки пойдут по пути «уберизации». То есть когда, например, за счет больших партнерских предложений, банк может предлагать своим клиентам оплатить не только своей картой, но и другой, – заявила она.

По ее словам, появление таких проектов на рынке возможно уже в 2027 году. Это может быть решение на базе искусственного интеллекта с цифровой логикой, когда по своему запросу клиент получит не просто конкретное предложение банка или маркетплейса, а лучшее для него.

– При предоставлении лучшего предложения для клиента неважно, кто источник этого предложения – вы говорите, я хочу желтый пиджак с такими-то пуговицами, и у вас должно быть решение, которое вам говорит: смотрите, вот они, все желтые пиджаки, которые в этой стране продаются на разных площадках, выберите для себя лучший. Глазами банка или глазами организации это называется «агент лучшей цены», – отметила Скоробогатова.

