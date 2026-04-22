



Доля карточных платежей в России в ближайшие годы будет снижаться по мере роста популярности альтернативных способов оплаты. Об этом в интервью РБК заявила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

По ее словам, за последние годы у пользователей заметно изменились платежные привычки – клиенты ВТБ, к примеру, все чаще выбирают альтернативные инструменты, включая СБП, QR-коды, биометрию и pay-сервисы.

– Если считать с 2019 года, когда фактически внедрили СБП, за пять лет произошло кардинальное изменение привычки. Люди все больше пользуются QRами. Это работает и работает быстро. Я думаю, что на горизонте трех-пяти лет доля альтернативных способов платежей будет расти кратно. Не могу сказать, что через пять лет по карточным платежам будет ноль, но я думаю, что цифра будет порядка 10% из 100, – отметила Ольга Скоробогатова.