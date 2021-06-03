Происшествия

Легковушка на буксире протаранила столб в центре Волгограда

Происшествия 03.06.2021 17:16
0
03.06.2021 17:16




Второе за день столкновение автомобиля со световой опорой произошло сегодня в Волгограде: пешеходы возле ВолгГТУ стали свидетелями наезда на столб ВАЗ-2111. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, машину буксировала на мягкой сцепке Lada Largus, и трос резко оборвался.
На видео с камер наблюдения видно, как 33-летний водитель ВАЗ теряет управление автомобилем и на полном ходу врезается в столб. В результате ДТП мужчина получил травмы.
Напомним, сегодня около 10.50 подобная авария произошла в Советском районе на проспекте Университетском. Пожилому водителю стало плохо, и отечественная легковушка протаранила световую опору. Мужчина за рулем погиб, пассажирка была госпитализирована.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Происшествия
03.06.2021 17:36
Происшествия 03.06.2021 17:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2021 17:25
Происшествия 03.06.2021 17:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2021 16:48
Происшествия 03.06.2021 16:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2021 15:57
Происшествия 03.06.2021 15:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2021 14:00
Происшествия 03.06.2021 14:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2021 12:36
Происшествия 03.06.2021 12:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2021 11:33
Происшествия 03.06.2021 11:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2021 11:21
Происшествия 03.06.2021 11:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.06.2021 11:07
Происшествия 03.06.2021 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2021 21:54
Происшествия 02.06.2021 21:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2021 12:15
Происшествия 02.06.2021 12:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2021 11:51
Происшествия 02.06.2021 11:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2021 10:26
Происшествия 02.06.2021 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2021 10:25
Происшествия 02.06.2021 10:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2021 10:07
Происшествия 02.06.2021 10:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:01
Ребенок-инвалид из Волгоградской области нуждается в дорогостоящем леченииСмотреть фотографии
18:28
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провели рабочую встречу на ПМЭФ 2021Смотреть фотографии
17:53
Олег Савченко — о голосовании за проекты благоустройства: «Горжусь жителями Волгоградской области»Смотреть фотографии
17:36
Увезли с переломами: пассажирка микроавтобуса пострадала в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:25
На мокрой трассе «Волгоград-Москва» фура смяла легковушку: четверо в Михайловской ЦРБСмотреть фотографии
17:16
Легковушка на буксире протаранила столб в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:57
Нового главврача назначили в волгоградской стоматологической поликлинике №12Смотреть фотографии
16:48
Под окнами многоэтажки нашли тело молодого волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:34
В Волгограде суд оставил «контрактника из Сирии» под арестом за обман на сайте знакомствСмотреть фотографии
16:23
В «Сказку» не попали: в летнем лагере в Волгоградской области перенесли первую сменуСмотреть фотографии
15:57
Оставил расписку: в Волгограде "Мазда 6" едва не влетела на крыльцо магазинаСмотреть фотографии
14:25
Мы ее теряем: суд в Волгограде обязал музейщиков спасти руины старинной мельницыСмотреть фотографии
14:00
Есть пострадавший: шокирующие кадры горящей машины сняли очевидцы в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:44
Сына нашли в ванной: следователи выясняют обстоятельства гибели волгоградки в пожареСмотреть фотографии
13:30
Из Волгограда в Анапу начали летать самые тихие самолетыСмотреть фотографии
13:09
Банда торговцев героином предстанет перед судом в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:37
Банк «Открытие» и администрация Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде после столкновения легковушки со столбом погиб водительСмотреть фотографииCмотреть видео
11:33
В Волгограде подросток хотел сдать угнанную машину на металлоломСмотреть фотографии
11:21
Перебегавшая дорогу школьница попала под колеса на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:07
«Цифровой регион»: «Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:07
Престарелая волгоградка погибла в сгоревшей квартиреСмотреть фотографии
10:08
Из земли Героев – в страну Героев: в Котельниково наградили юных продолжателей героических традицийСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
В Волгоградской области оштрафовали на крупную сумму «рецидивиста»-безмасочникаСмотреть фотографии
09:01
Каждый пятый лист гипсокартона ВОЛМА уходит на экспортСмотреть фотографии
09:00
Аудиторы КСП Волгоградской области подсчитали свои доходыСмотреть фотографии
08:28
Новый Volkswagen Golf. Восьмое поколение мирового бестселлера уже в продажеСмотреть фотографии
08:11
Волгоградские активисты собрали подписи за новый референдумСмотреть фотографии
21:54
В детском лагере в Волгограде внезапно умерла 16-летняя девочкаСмотреть фотографии
19:46
Эколог: «Сгоревшие в Волжском покрышки ударили по экосистеме Волго-Ахтубинской поймы»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 