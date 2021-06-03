Легковушка на буксире протаранила столб в центре Волгограда

Происшествия 03.06.2021 17:16
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03.06.2021 17:16
Второе за день столкновение автомобиля со световой опорой произошло сегодня в Волгограде: пешеходы возле ВолгГТУ стали свидетелями наезда на столб ВАЗ-2111. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, машину буксировала на мягкой сцепке Lada Largus, и трос резко оборвался.
На видео с камер наблюдения видно, как 33-летний водитель ВАЗ теряет управление автомобилем и на полном ходу врезается в столб. В результате ДТП мужчина получил травмы.
Напомним, сегодня около 10.50 подобная авария произошла в Советском районе на проспекте Университетском. Пожилому водителю стало плохо, и отечественная легковушка протаранила световую опору. Мужчина за рулем погиб, пассажирка была госпитализирована.
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