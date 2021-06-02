



Произошедший накануне в Волжском крупный пожар, где сгорели сотни старых автомобильных покрышек, оставит значительный след в экосистеме Волго-Ахтубинской поймы. Вместе с едким черным дымом за Волгу принесло сажу, пропитанную ядами и канцерогенными веществами. Масштаб последствий подобного воздействия на природу трудно оценить без тщательной лабораторной оценки, рассказал ИА «Высота 102» кандидат биологических наук Николай Онистратенко.

По словам эколога, даже без горения старые автомобильные шины представляют большую опасность. Они выделяют в окружающую среду целый ряд веществ: бензпирен, продукты окисления молекул бутадиен-стирольного каучука, полибутадиена, спиртов и других. Под воздействием дождя, палящего солнца и ветра покрышки начинают сыпаться, и мелкая крошка покрывает место складирования. Канцерогены, яды и поверхностно активные вещества проникают в почву, медленно отравляя ее. При этом выделяются в атмосферу и летучие вещества. Поэтому использование старых шин в качестве клумб или для изготовления садовых украшений представляет большую опасность.





Сжигание покрышек — это один из наиболее «грязных» путей их утилизации, подчеркнул Онистратенко. Воспламенение шин ведет к выбросу огромного количества загрязнителей разных классов опасности. «Многие газообразные яды и аэрозоли успевают насытить пористые частички сажи и выпадают вместе с ними из остывшего «хвоста» на большом удалении от эпицентра пожара», — пояснил эколог. Подобный «хвост» растянулся вчера над Волго-Ахтубинской поймой после пожара на территории бывшего комбината благоустройства в Волжском, причины которого пока устанавливаются. Не исключена версия поджога.

Наиболее экологичным видом утилизации старых автомобильных покрышек является глубокая переработка с соблюдением экологических и санитарно-гигиенических нормативов и сертификации продукции. Из переработанных шин производятся прессованные плитки или, например, покрытие для спортивных площадок. «В некоторых странах используют технологии для переработки покрышек в топливо, такой подход гораздо более рациональный и экологичный, чем другие методы утилизации», — подытожил Николай Онистратенко.

Материал подготовлен в рамках проекта «Сохраним экологию — обеспечим будущее».