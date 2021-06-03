Борьба с коррупцией

Аудиторы КСП Волгоградской области подсчитали свои доходы

Борьба с коррупцией 03.06.2021 09:00
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03.06.2021 09:00


Подсчитали собственные доходы за 2020 год и провели ревизию имущества аудиторы КСП Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные данные на сайте ведомства, председатель КСП Волгоградской области Игорь Дьяченко отчитался о доходе в размере 2,6 миллиона рублей и о скромной квартире площадью менее 60 квадратных метров. В прошлом году глава палаты задекларировал больший доход – в размере около 3,5 миллиона рублей и такую же квартиру. Изменения зафиксированы в декларации его супруги. Если в 2019 году у нее имелась в собственности небольшая квартира, а доход был около 700 тысяч рублей, то в 2020 году ее доход составил уже 1,5 миллиона рублей, а своего  жилья уже не оказалось. Жена председателя КСП по-прежнему владеет лишь той же самой машиной – «Volkswagen Tiguan». 
Никаких изменений не произошло в декларациях за прошлый и позапрошлый годы у заместителя председателя КСП Волгоградской области Ларисы Горгоцкой. Ее доход зафиксирован на уровне около 3,5 миллионов рублей, из имущества у нее – 2 земельных участка, дом и квартира. Доход ее супруга составил около 1,2 миллиона рублей. Он владеет также тремя земельными участками, остановочным павильоном, двумя нежилыми помещениями (в одном – долей) и авто «Nissan Juke». 
Но самый высокий доход за 2020 год зафиксирован у аудитора Натальи Ноздрюхиной – более 6,8 миллиона рублей. В прошлом году он составил около 2,6 миллиона рублей. Однако в списке ее имущества за прошлый год уже нет одной из двух имевшихся ранее квартир. 
Еще двое аудиторов КСП – Елена Пузикова и Михаил Татаринцев – задекларировали за прошлый год примерно одинаковый доход в районе 2,5 миллионов рублей.
Материал подготовлен в рамках проекта "Открытость и прозрачность - залог эффективной работы власти"

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