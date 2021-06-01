В Волгограде готовятся к потопу на улицах





В Волгограде завтра наиболее интенсивные осадки прогнозируются с 12 часов дня. Непогода будет бушевать до 6 утра 3 июня. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», предупредили в администрации Волгограда в связи с озвученным неблагоприятным прогнозом погоды. Муниципальные учреждения переведены в режим повышенной готовности – с сотрудниками муниципальных дорожных и транспортных предприятий проведены дополнительные инструктажи, установлено дополнительное дежурство всех служб, обеспечивающих жизнедеятельность областного центра, проверен технический запас необходимых материалов и оборудования. Накануне службы провели дополнительную проверку работоспособности колодцев ливневой канализации и ливнеприемных решеток. При этом системе ливневой канализации может потребоваться некоторое время для пропуска большого количества осадочных вод, выпавших за короткий период. На ряде улиц возможно временное повышение уровня воды на проезжей части, которая постепенно будет отведена в ливневки, пояснили в мэрии.

Администрация Волгограда призывает горожан и гостей города проявлять повышенную осторожность в период неблагоприятных погодных условий. Находясь на улице обходить поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся рекламные конструкции и вывески, не оставлять без присмотра детей и пожилых людей, а также, по возможности, отменить или перенести дальние поездки. Личный автотранспорт следует поставить Личный автотранспорт следует поставить в гараж либо припарковать в безопасном месте вдали от высоких деревьев и слабо укрепленных конструкций.



