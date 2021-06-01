



Крупный пожар на улице Профсоюзной в городе Волжском тушат расчеты двух пожарно-спасательных частей. На площади порядка 100 квадратных на открытой территории горят бесхозные покрышки и мусор, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.





Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 18.14. Угрозы соседним зданиям нет. Густой черный дым от покрышек поднялся высоко над Волжским, его видно из любой точки города и с правого берега Волги в Волгограде. Из-за усиления северо-восточного ветра дым относит в сторону Волго-Ахтубинской поймы.





Фото: Кирилл Бобров; сообщество "Жесть Волжский", ВКонтакте.