Происшествия

Черный дым от крупного пожара в Волжском накрыл Волго-Ахтубинскую пойму

Происшествия 01.06.2021 19:09
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01.06.2021 19:09


Крупный пожар на улице Профсоюзной в городе Волжском тушат расчеты двух пожарно-спасательных частей. На площади порядка 100 квадратных на открытой территории горят бесхозные покрышки и мусор, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 18.14. Угрозы соседним зданиям нет. Густой черный дым от покрышек поднялся высоко над Волжским, его видно из любой точки города и с правого берега Волги в Волгограде. Из-за усиления северо-восточного ветра дым относит в сторону Волго-Ахтубинской поймы.

Фото: Кирилл Бобров; сообщество "Жесть Волжский", ВКонтакте.

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