«Единая Россия» озвучила победителей праймериз в Волгоградской области





Региональный оргкомитет «ЕР» сегодня подвел итоги предварительного голосования для определения кандидатов для выдвижения на выборы в Государственную думу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на волгоградский исполком, суммарная явка жителей Волгоградской области составила 12,56% — 227,8 тысяч человек, в том числе 85,4 тысячи сделали свой выбор онлайн.

Жители Волгоградской области отдали наибольшее количество голосов за следующих кандидатов по списку:

- Евгений Москвичев, 185 592 голоса;

- Виталий Лихачев, 182 424 голоса;

- Николай Николаев, 74 457 голоса;

- Зоя Ломакина, 55 602 голоса;

- Михаил Струк, 45 724 голоса.

По одномандатным округам результаты получились следующие. По Волгоградскому одномандатному избирательному округу победу одержал Алексей Волоцков, он получил 53 196 голосов. По Красноармейскому избирательному округу выиграл Андрей Гимбатов с результатом 59 543 голоса, по Михайловскому округу — Александр Носов, 35 789 голосов. В Волжском одномандатном избирательном округе победил Олег Савченко, его кандидатуру поддержали 27 139 человека.

«Отмечу, что в этом сезоне у нас была очень высокая явка - 12,56 %. Для сравнения, в 2016 году явка составила 9,5 %. Я считаю, что это обусловлено, в том числе и тем, что люди могли проголосовать электронно. Считаю, что кандидаты одержали победу заслужено и справедливо. Мы отслеживали работу участников ПГ, регистрировали их печатные и визуальные материалы, поэтому победили сильнейшие лидеры, которые провели большую работу с избирателями», - отметил руководитель регионального исполкома Александр Чечуров.

По итогам очного дня голосования в региональный комитет поступили 8 обращения по фактам возможных нарушений на праймериз — все они рассмотрены. Помимо этого в некоторых изданиях в неделю голосования тиражировались предвыборные фейки, информация из которых не подтвердилась.