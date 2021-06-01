В Волгоградской области пропал 26-летний парень с тату енота









В Волгоградской области разыскивают 26-летнего Вячеслава Залипаева, пропавшего в минувшую пятницу. Перед исчезновением Вячеслав удалил все свои аккаунты в социальных сетях, и до настоящего момента его местонахождение неизвестно. Как сообщили ИА «Высота 102» в Следственном управлении СКР, 25 мая в 22 часа мужчина отдыхал с друзьями в одном из увеселительных заведений на Ельшанской набережной. Около 2 часов ночи потерпевший попрощался с друзьями и ушел в неизвестном направлении. Сейчас правоохранительные органы, спасатели и волонтеры ищут мужчину. Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткие, глаза голубые и имеется татуировка на левой голени в виде енота в очках и с шарфом красного цвета. В день исчезновения был одет в черную кофту, голубые джинсы и мокасины коричневого цвета. При себе у него был телефон, паспорт и банковская карта. Следственные органы просят всех, кто располагает сведениями о месте нахождения Залипаева или лица, схожего по приметам с последним, сообщить эту информацию по телефонам: 8(84442)41-27-42, 8(84442)41-61-06, 8-937-551-41-44 или «02».



