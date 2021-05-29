Фестиваль в разгаре: тысячи волгоградцев пришли в ЦПКиО ради поп-артистов и блогеров





В Центральном парке культуры и отдыха Волгоград, где сегодня проходит музыкальный фестиваль ParkSeason Fest, ажиотаж – столь многолюдно здесь не было с момента проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Как передает корр. ИА «Высота 102», тысячи молодых людей из Волгограда и области приехали в парк ради своих кумиров: певиц Ольги Бузовой, Анет Сай, Клавы Коки, тик-ток блогера Дани Милохина и других.

В ожидании выступлений артистов гости мероприятия посетили гастрономический лекторий и зоны отдыха от партнеров фестиваля. Некоторые нашли укрытие от лучей жаркого майского солнца поближе к сцене, в тени высотных домов. Бурный восторг вызвала среди зрителей автограф- и селфи-сессии с поп-звездами, где последние с удовольствием фотографировались и дурачились с поклонниками.

На фестивале работает фотограф «Высоты 102», и снимки с мероприятия публикуются в этом материале в режиме реального времени. Все кадры, сделанные на музыкальном празднике, можно найти и скачать из специального альбома в группе ВКонтакте























