









Секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков на сегодняшней пресс-конференции показал журналистам список кандидатов, за которых нужно голосовать на праймериз. Сенатор развернул над столом бюллетени с именами всех зарегистрированных участников предварительного голосования, коих насчитывается 131 человек, сообщает ИА «Высота 102».

Таким образом, Сергей Горняков разрушил теорию заговора, которую так старательно продвигали всю неделю некоторые волгоградские издания. «Уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что Волгоградская область достойно прошла период электронного голосования. Несмотря на попытки некоторых СМИ преподнести информацию о якобы допущенных нарушениях, в региональный оргкомитет и на «горячую линию» поступило незначительное количество обращений, с каждым из которых оргкомитет разбирается детально», – сказал Сергей Горняков.

Напомним, сегодня заканчивается электронная регистрация участников голосования. По последним данным, на сайте предварительного голосования зарегистрировались 106 тысяч человек, из них уже проголосовали 81,3 тысячи.

Электронное голосование стартовало 24 мая и продлится до 30 мая. В воскресенье откроются 297 участковых счетных комиссий, из них 63 будут работать в Волгограде. Голосование будет проходить по рейтинговой системе. Из списка в бюллетене можно выбрать одного или нескольких участников предварительного голосования.

В связи с тем, что голосование проводится по смешанной системе, приняты меры для исключения возможности проголосовать повторно. 30 мая в режиме онлайн будет работать информационная система «Счетный участок». Представители комиссии в режиме реального времени могут заходить в эту систему и проверять – кто проголосовал дистанционно, и также в распоряжении счетных участков будут списки зарегистрировавшихся и проголосовавших онлайн.



