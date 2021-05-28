Политика

Сенатор от Волгоградской области Горняков «слил» списки для голосования на праймериз

Политика 28.05.2021 13:50
0
28.05.2021 13:50




Секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков на сегодняшней пресс-конференции показал журналистам список кандидатов, за которых нужно голосовать на праймериз. Сенатор развернул над столом бюллетени с именами всех зарегистрированных участников предварительного голосования, коих насчитывается 131 человек, сообщает ИА «Высота 102».
Таким образом, Сергей Горняков разрушил теорию заговора, которую так старательно продвигали всю неделю некоторые волгоградские издания. «Уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что Волгоградская область достойно прошла период электронного голосования. Несмотря на попытки некоторых СМИ преподнести информацию о якобы допущенных нарушениях,  в региональный оргкомитет и на «горячую линию» поступило незначительное количество обращений, с каждым из которых оргкомитет разбирается детально», – сказал Сергей Горняков.
Напомним, сегодня заканчивается электронная регистрация участников голосования. По последним данным,  на сайте предварительного голосования зарегистрировались 106 тысяч человек, из них уже проголосовали 81,3 тысячи.
Электронное голосование стартовало 24 мая и продлится до 30 мая. В воскресенье откроются 297 участковых счетных комиссий, из них 63 будут работать в Волгограде. Голосование будет проходить по рейтинговой системе. Из списка в бюллетене можно выбрать одного или нескольких участников предварительного голосования.
В связи с тем, что голосование проводится по смешанной системе, приняты меры для исключения возможности проголосовать повторно. 30 мая в режиме онлайн будет работать информационная система «Счетный участок». Представители комиссии в режиме реального времени могут заходить в эту систему и проверять – кто проголосовал дистанционно, и также в распоряжении счетных участков будут списки  зарегистрировавшихся и проголосовавших онлайн.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Политика
26.05.2021 19:49
Политика 26.05.2021 19:49
Комментарии

0
Далее
Политика
24.05.2021 12:38
Политика 24.05.2021 12:38
Комментарии

0
Далее
Политика
22.05.2021 17:31
Политика 22.05.2021 17:31
Комментарии

0
Далее
Политика
12.05.2021 20:08
Политика 12.05.2021 20:08
Комментарии

0
Далее
Политика
26.04.2021 20:11
Политика 26.04.2021 20:11
Комментарии

0
Далее
Политика
21.04.2021 16:35
Политика 21.04.2021 16:35
Комментарии

0
Далее
Политика
19.04.2021 17:25
Политика 19.04.2021 17:25
Комментарии

0
Далее
Политика
15.04.2021 17:39
Политика 15.04.2021 17:39
Комментарии

0
Далее
Политика
15.04.2021 16:45
Политика 15.04.2021 16:45
Комментарии

0
Далее
Политика
14.04.2021 14:56
Политика 14.04.2021 14:56
Комментарии

0
Далее
Политика
13.04.2021 16:40
Политика 13.04.2021 16:40
Комментарии

0
Далее
Политика
12.04.2021 20:11
Политика 12.04.2021 20:11
Комментарии

0
Далее
Политика
07.04.2021 16:04
Политика 07.04.2021 16:04
Комментарии

0
Далее
Политика
05.04.2021 21:21
Политика 05.04.2021 21:21
Комментарии

0
Далее
Политика
01.04.2021 14:54
Политика 01.04.2021 14:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:15
В Волгограде задержали поставщиков раков-"нелегалов" в Москву (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:39
В мэрии Волгограда прокомментировали конкурс самых ужасных туалетовСмотреть фотографии
15:29
Жительница Волгоградской области ради своей свадьбы обобрала двух пенсионеровСмотреть фотографии
15:02
Билайн предлагает волгоградцам Samsung Galaxy на выгодных условияхСмотреть фотографии
14:38
«Как всегда, у Чекистов»: в Волгограде отметили день пограничникаСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде бухгалтера-воровку из "Метроэлектротранса" отправили в колониюСмотреть фотографии
14:07
Волгоградцам рассказали как защитить себя от меланомыСмотреть фотографии
13:50
Сенатор от Волгоградской области Горняков «слил» списки для голосования на праймеризСмотреть фотографииCмотреть видео
13:37
В Волгограде задержали аптечного разбойникаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:30
Туалеты двух волгоградских школ соревнуются за титул самых ужасныхСмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области 36-летняя женщина умерла от коронавирусаСмотреть фотографии
12:36
Назначен новый главный тренер волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
12:27
Волгоградцы требуют найти и обезвредить «неадеквата с ружьем»Смотреть фотографии
12:00
Работники предприятий группы компаний «НИКОХИМ» принимают профессиональные награды и поздравления ко Дню химикаСмотреть фотографии
11:58
В Волгоградской области наркоторговца осудили на 12 лет за марихуану для домашних курСмотреть фотографии
11:41
На Центральной набережной Волгограда ночью из-под земли забили фонтаныСмотреть фотографииCмотреть видео
11:12
В Волгограде выясняют обстоятельства таинственной гибели мужчины и девушки на оптовой базеСмотреть фотографии
10:44
Волгоградские врачи рассказали о состоянии отравившихся девочекСмотреть фотографии
10:06
Директора психоневрологических интернатов Волгоградской области отчитались о доходахСмотреть фотографии
09:57
Ушлый ставрополец наварился на строительстве объездной дороги ВолгоградаСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде уничтожат партию духовСмотреть фотографии
08:35
Волгоградского экс-следователя арестовал суд в Москве по обвинению во взяткеСмотреть фотографии
21:14
Долг костей не ломит: баня в Волгограде вылила воды на полмиллионаСмотреть фотографии
19:18
"Здоровый сон - мечта": в Волгоградской области люди не могут ужиться с асфальтобетонным соседомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:27
В Волгоградской областной думе пополнение: еще один доктор наукСмотреть фотографии
18:00
Власти Волгограда в очередной раз отказались от скандального застройщикаСмотреть фотографии
17:41
Волжский трубный завод принимает участников 18-ого Металлургического саммита "Русская Сталь: стратегия роста"Смотреть фотографии
16:56
В Волгограде капитана танкера и механика оштрафовали за перекачку нефтиСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде ОПГ продавала бомжей и алкоголиков в трудовое рабствоСмотреть фотографии
16:24
Буйный хуторянин в Волгоградской области едва не задушил случайных прохожихСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 