Здравоохранение

Волгоградцам рассказали как защитить себя от меланомы

Здравоохранение 28.05.2021 14:07
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28.05.2021 14:07


Уже на следующей неделе начнется лето – период отпусков, который многие планируют провести на открытом воздухе. Но, не только положительные эмоции влечет за собой пребывание под лучами палящего волгоградского солнца. 
В России увеличивается заболеваемость меланомой. Так, если в 2010 году в Волгоградской области было зафиксировано 148 случаев заболевания, то в 2020 уже 182. По статистике меланома занимает долю от 2 до 5 % в общем объеме онкологических заболеваний. Меланома – одна из самых злокачественных опухолей, которая очень быстро растет, метастазирует и на поздних стадиях приводит к смерти пациентов. 
Какие факторы играют ключевую роль в развитии меланомы? Кто в группе риска? Как отличить родинку от меланомы? Что защитит от развития опухоли?  На эти вопросы в проекте ВолгГМУ «Позовите профессора!» отвечает заведующий кафедрой дерматовенерологических болезней Светлана Щава.
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Новые выпуски научно-популярного проекта ВолгГМУ публикуются еженедельно в пятницу на канале «Позовите профессора!» в YouTube. 

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