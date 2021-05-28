Волгоградцам рассказали как защитить себя от меланомы

Здравоохранение 28.05.2021 14:07
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28.05.2021 14:07
Уже на следующей неделе начнется лето – период отпусков, который многие планируют провести на открытом воздухе. Но, не только положительные эмоции влечет за собой пребывание под лучами палящего волгоградского солнца.
В России увеличивается заболеваемость меланомой. Так, если в 2010 году в Волгоградской области было зафиксировано 148 случаев заболевания, то в 2020 уже 182. По статистике меланома занимает долю от 2 до 5 % в общем объеме онкологических заболеваний. Меланома – одна из самых злокачественных опухолей, которая очень быстро растет, метастазирует и на поздних стадиях приводит к смерти пациентов.
Какие факторы играют ключевую роль в развитии меланомы? Кто в группе риска? Как отличить родинку от меланомы? Что защитит от развития опухоли? На эти вопросы в проекте ВолгГМУ «Позовите профессора!» отвечает заведующий кафедрой дерматовенерологических болезней Светлана Щава.div>
Новые выпуски научно-популярного проекта ВолгГМУ публикуются еженедельно в пятницу на канале «Позовите профессора!» в YouTube.
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