Волгоградского экс-следователя арестовал суд в Москве по обвинению во взятке





Басманный суд Москвы отправил в СИЗО обвиняемого в получении двух взяток экс-следователя Дмитрия Николаева - бывшего подчиненного экс-главы управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаила Музраева. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, обвиняемый арестован до 17 июля.

Следователи задержали Николаева в Волгограде и этапировали для проведения следственных действий в Москву. Ему предъявлено обвинение в получении двух взяток должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). До увольнения со службы майор юстиции Дмитрий Николаев занимал должность следователя в Краснооктябрьском следственном отделе Волгограда следственного управления СК РФ по региону, а до этого - в следственном управлении области.

Дмитрий Николаев "прославился" тем, что осенью прошлого года на видео заявил о том, что тогдашнее руководство СУ СК по Волгоградской области заставило его сфабриковать дело в отношении трех бывших депутатов Волгоградской гордумы за автоподставы. Это дело сейчас рассматривает Центральный суд. Однако потом Николаев отказался от своих слов и уволился со службы.

Напомним, уголовное дело генерала Музраева, арестованного вместе с местным бизнесменом в рамках дела о поджоге дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова, передано для утверждения в Генеральную прокуратуру. По словам его адвоката, в случае утверждения обвинительного заключения дело Музраева будет направлено для рассмотрения в военный суд Ростова-на-Дону.



