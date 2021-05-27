Экономика 27.05.2021 16:38 Новости компаний
0
27.05.2021 16:38 Новости компаний
Кредитный портфель банка «Открытие» в сегменте малого и среднего бизнеса за I квартал 2021 года вырос в Волгоградской области на 30%, составив 3,4 млрд рублей. Рост общего портфеля МСБ банка составил 10%.
Как сообщила иА «Высота 102» пресс-служба банка, объем кредитов, выданных банком «Открытие» предпринимателям Волгоградской области за первые три месяца этого года, составил 636 млн рублей, что почти вдвое превышает показатель за аналогичный период 2020 года.
Общий портфель кредитов, выданных банком предпринимателям, увеличился за квартал на 10%, а за год – на 23%. При этом совокупный портфель кредитов МСБ, выданных российскими банками, по данным регулятора вырос за январь и февраль на 4,1%. По прогнозу банка «Открытие», за I квартал рост составит 6,2%.
Елена Куроптева, директор департамента кредитных продуктов и технологий для малого и среднего бизнеса банка «Открытие»:
«Одним из драйверов роста в I квартале стало активное развитие экспресс-кредитов, оформляемых онлайн – за год объем их выдачи увеличился на 80%. Кроме того, влияние оказал рост кредитования в рамках госпрограмм, в I квартале этого года таких кредитов было выдано на 44% больше, чем за аналогичный период 2020. Их доля в выдачах составила 43%, тогда как в I квартале прошлого года находилась на уровне 32%. При этом количество клиентов, которые воспользовались кредитом по госпрограмме, выросло в 9,4 раза.
Также наши клиенты охотно пользовались лимитными продуктами – возобновляемыми кредитными линиями и овердрафтами – которые позволяют зафиксировать ставку на весь срок договора. При этом они пользуются необходимым объемом кредитных средств в рамках одобренного лимита, не переплачивая за всю сумму кредита.
За 2020 год наш портфель кредитов малому и среднему бизнесу вырос на 19%. В этом году мы продолжаем внимательно следить за положением наших клиентов – предпринимателей и постоянно работаем над улучшением продуктов для них».
Реклама
Волжский трубный завод принимает участников 18-ого Металлургического саммита "Русская Сталь: стратегия роста"27.05.2021 17:41
Экономика 27.05.2021 17:41
ВТБ предлагает поддержку бизнесу по выстраиванию ESG-стратегий27.05.2021 16:13
Экономика 27.05.2021 16:13
В СберБанке в два раза сократилось время одобрения заявок на ипотеку27.05.2021 15:20
Экономика 27.05.2021 15:20
Программы рефинансирования кредитов банка «Открытие» признаны лучшими на рынке27.05.2021 14:07
Экономика 27.05.2021 14:07
«Наша игра»: ŠKODA 29 лет выступает генеральным спонсором ЧМ по хоккею27.05.2021 13:08
Экономика 27.05.2021 13:08
Губернатор Волгоградской области озадачил металлургов вопросом о ценах на сталь27.05.2021 12:24
Экономика 27.05.2021 12:24
ВТБ выяснил, когда звонят мошенники27.05.2021 11:31
Экономика 27.05.2021 11:31
Салют, переведи миллион!27.05.2021 10:01
Экономика 27.05.2021 10:01
Банк «Открытие»: до заседания ОПЕК+ цены на нефть марки Брент останутся в диапазоне 65-70 долларов за баррель26.05.2021 19:29
Экономика 26.05.2021 19:29
Кроссовер ŠKODA KAROQ: главные преимущества автомобиля26.05.2021 16:28
Экономика 26.05.2021 16:28
Волгоградские предприятия повысили производительность труда на 21% по итогам первого года работы Регионального центра компетенций26.05.2021 15:44
Экономика 26.05.2021 15:44
ВТБ снижает ставки по ипотеке с господдержкой на первый год26.05.2021 15:36
Экономика 26.05.2021 15:36
ВТБ Пенсионный фонд начал выплаты негосударственной пенсии клиентам НПФ «Магнит»26.05.2021 13:00
Экономика 26.05.2021 13:00
Ивановы и фондовый рынок: число владельцев брокерских счетов увеличилось с 10% до 13%26.05.2021 11:21
Экономика 26.05.2021 11:21
ВТБ размещает два выпуска бессрочных субординированных облигаций26.05.2021 10:57
Экономика 26.05.2021 10:57
Реклама