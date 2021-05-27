



Кредитный портфель банка «Открытие» в сегменте малого и среднего бизнеса за I квартал 2021 года вырос в Волгоградской области на 30%, составив 3,4 млрд рублей. Рост общего портфеля МСБ банка составил 10%.

Как сообщила иА «Высота 102» пресс-служба банка, объем кредитов, выданных банком «Открытие» предпринимателям Волгоградской области за первые три месяца этого года, составил 636 млн рублей, что почти вдвое превышает показатель за аналогичный период 2020 года.

Общий портфель кредитов, выданных банком предпринимателям, увеличился за квартал на 10%, а за год – на 23%. При этом совокупный портфель кредитов МСБ, выданных российскими банками, по данным регулятора вырос за январь и февраль на 4,1%. По прогнозу банка «Открытие», за I квартал рост составит 6,2%.

Елена Куроптева, директор департамента кредитных продуктов и технологий для малого и среднего бизнеса банка «Открытие»:

«Одним из драйверов роста в I квартале стало активное развитие экспресс-кредитов, оформляемых онлайн – за год объем их выдачи увеличился на 80%. Кроме того, влияние оказал рост кредитования в рамках госпрограмм, в I квартале этого года таких кредитов было выдано на 44% больше, чем за аналогичный период 2020. Их доля в выдачах составила 43%, тогда как в I квартале прошлого года находилась на уровне 32%. При этом количество клиентов, которые воспользовались кредитом по госпрограмме, выросло в 9,4 раза.

Также наши клиенты охотно пользовались лимитными продуктами – возобновляемыми кредитными линиями и овердрафтами – которые позволяют зафиксировать ставку на весь срок договора. При этом они пользуются необходимым объемом кредитных средств в рамках одобренного лимита, не переплачивая за всю сумму кредита.

За 2020 год наш портфель кредитов малому и среднему бизнесу вырос на 19%. В этом году мы продолжаем внимательно следить за положением наших клиентов – предпринимателей и постоянно работаем над улучшением продуктов для них».



