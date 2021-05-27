Расследования

Бывшего полицейского в Волгоградской области посадили за избиение рабочего

Расследования 27.05.2021 15:00
0
27.05.2021 15:00


Бывший старший оперуполномоченный группы отдела полиции приговорен Камышинским городским судом к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, также он не сможет запрещать должности, связанные с осуществлением функций представителя в течение трех лет. 
В судебном заседании установлено, что вечером 4 июля 2020 года подсудимый прибыл в селе Дворянское Камышинского района с целью проверки сообщения о произошедшей драке между одним из местных жителей и рабочим на местной стройке. Однако «разбирательство» закончилось тем, что майор полиции ударил несколько раз по голове рабочего. А после того, как потерпевший упал, фигурант уголовного дела направил на мужчину личный травматический пистолет,  угрожая выстрелить.
Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СО по г.Камышину  СУ СК России по Волгоградской области. Вину в содеянном подсудимый не признал.
Бывший страж порядка взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Расследования
27.05.2021 14:39
Расследования 27.05.2021 14:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2021 17:27
Расследования 26.05.2021 17:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2021 14:38
Расследования 26.05.2021 14:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2021 13:24
Расследования 26.05.2021 13:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2021 11:22
Расследования 26.05.2021 11:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2021 10:22
Расследования 26.05.2021 10:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2021 17:28
Расследования 25.05.2021 17:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2021 16:18
Расследования 25.05.2021 16:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2021 14:55
Расследования 25.05.2021 14:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2021 14:13
Расследования 25.05.2021 14:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2021 13:48
Расследования 25.05.2021 13:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2021 13:39
Расследования 25.05.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2021 12:01
Расследования 25.05.2021 12:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.05.2021 21:12
Расследования 24.05.2021 21:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.05.2021 19:22
Расследования 24.05.2021 19:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:24
Буйный хуторянин в Волгоградской области едва не задушил случайных прохожихСмотреть фотографии
15:38
В прямом эфире TikTok попробуют собрать 100 миллионов рублей на спасение мальчика со СМА из Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Под Волгоградом полиция застукала сельчанина за сбором дикой коноплиСмотреть фотографии
15:24
«Ростелеком» создал центр компетенций по разработке программных решений под российские процессорыСмотреть фотографии
15:23
Население Волгоградской области продолжает сокращаться из-за коронавирусаСмотреть фотографии
15:00
Бывшего полицейского в Волгоградской области посадили за избиение рабочегоСмотреть фотографии
14:41
Пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:39
В Волгограде появилась последовательница криминальной учительницыСмотреть фотографии
14:10
Сенатор и депутат Волгоградской области поспорили о пользе капустыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:45
Дорожники заделывают яму на парковке напротив стадиона «Волгоград Арена»Смотреть фотографии
13:08
«Наша игра»: ŠKODA 29 лет выступает генеральным спонсором ЧМ по хоккеюСмотреть фотографии
12:24
Губернатор Волгоградской области озадачил металлургов вопросом о ценах на стальСмотреть фотографии
10:22
Двое жителей Волгоградской области подделали документы для лицензии на оружиеСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области в ДТП погиб ставрополец, двое в больницеСмотреть фотографии
09:19
Еще один ребенок из Волжского получил «Спинразу» за 30 миллионов рублей по решению судаСмотреть фотографии
09:09
Рекламщики с чиновниками проиграли суд волгоградскому УФАС дело о билбордахСмотреть фотографии
08:10
ЕвроХим отмечен наградой за высокий уровень социальной и экологической ответственностиСмотреть фотографии
08:09
Безмасочника оштрафовали в волгоградском бизнес-центре на крупную суммуСмотреть фотографии
19:49
Вброс на вбросе: в Волгоградской области опять пытаются дискредитировать праймеризСмотреть фотографии
18:56
«Больных стало меньше, но они потяжелели»: чиновники – о смертности от СOVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде осудили "бизнес"-мошенниковСмотреть фотографии
16:38
«Где вы были раньше?»: Госжилнадзор раскрыл тайну пропажи воды для полива в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:28
Кроссовер ŠKODA KAROQ: главные преимущества автомобиляСмотреть фотографии
16:17
В волгоградском облздраве прокомментировали перспективы обязательной вакцинации от коронавирусаСмотреть фотографии
15:44
Волгоградские предприятия повысили производительность труда на 21% по итогам первого года работы Регионального центра компетенцийСмотреть фотографии
15:44
Теряем молодых и пожилых: оперштаб сообщил еще о восьми скончавшихся от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:09
Слово за слово: перепалка соседей в станице Волгоградской области закончилась стрельбойСмотреть фотографии
14:38
В комфорте и с социальной дистанцией: в Волгоградском облсуде начался процесс по громкому делу экс-депутатов гордумы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:38
ЛУКОЙЛ развивает возобновляемую энергетику: в Волгограде прошла торжественная церемония открытия солнечной электростанцииСмотреть фотографии
13:55
В онлайн-кинотеатре KION состоится премьера киносторис «Подслушано» Ильи Куликова – детективный триллер о социальных сетяхСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 