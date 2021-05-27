



Бывший старший оперуполномоченный группы отдела полиции приговорен Камышинским городским судом к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, также он не сможет запрещать должности, связанные с осуществлением функций представителя в течение трех лет.

В судебном заседании установлено, что вечером 4 июля 2020 года подсудимый прибыл в селе Дворянское Камышинского района с целью проверки сообщения о произошедшей драке между одним из местных жителей и рабочим на местной стройке. Однако «разбирательство» закончилось тем, что майор полиции ударил несколько раз по голове рабочего. А после того, как потерпевший упал, фигурант уголовного дела направил на мужчину личный травматический пистолет, угрожая выстрелить.

Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СО по г.Камышину СУ СК России по Волгоградской области. Вину в содеянном подсудимый не признал.

Бывший страж порядка взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



