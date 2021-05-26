Вброс на вбросе: в Волгоградской области опять пытаются дискредитировать праймериз

Политика 26.05.2021 19:49
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26.05.2021 19:49
В России не утихают страсти с предварительным голосованием «Единой России»: так, например, в Приморском крае СМИ сообщают о внезапной смене состава некоторых счетных комиссий. Но не обходится и без фейковых вбросов на почве праймериз во многих регионах, в том числе в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102».
С упорством, достойного лучшего применения, некоторые волгоградские издания продолжают тиражировать информацию о просьбах проголосовать онлайн на сайте праймериз, якобы рассылаемую жителям Волгоградской области. Но вот незадача – в региональный оргкомитет «ЕР» до сих пор не поступило от граждан ни одной жалобы на нарушения в процедуре предварительного голосования. Единственный сигнал поступал лишь от одного из кандидатов, и тот – о фейковых сообщениях в СМИ.
«На наш взгляд все подобные новости – попытки дискредитировать процедуру предварительного голосования, – прокомментировал руководитель регионального исполнительного комитета Александр Чечуров. – Мы уже неоднократно об этом говорили. Правдоподобность данных сообщений под большим вопросом. Очевидно, что некая группа людей просто пытается поставить под сомнение открытость и прозрачность внутрипартийного голосования. Почему люди, которые с удовольствием общаются с известным всем СМИ, не обратятся к нам? В Региональный исполком, например? Ответ напрашивается сам собой – нет доказательств и фактов. Поэтому рассматриваем все подобные сообщения, как фейк и не более».
Распространение подобных новостей удивляет и юристов. Электоральный эксперт Егор Кудряшов уже пояснял ИА «Высота 102», что нормы федерального законодательства об избирательном праве и выборах не применяются к внутрипартийным процедурам. «Журналисты преподносят читателям в искаженном виде информацию об абсолютно законных действиях руководителей и сотрудников местных администраций и муниципальных учреждений по организации технической помощи в проведении Предварительного голосования в его электронной форме, – отметил Кудряшов. – Электронное голосование – это новая и еще не до конца технически освоенная избирателями форма внутрипартийной работы по отбору кандидатов. Оказание технической помощи в электронном голосовании не запрещено положением о порядке проведения предварительного голосования».
Напомним, с 24 мая началось электронное голосование по отбору кандидатов, которых партия «Единая Россия» выдвинет на выборы в Государственную думу. Оно продлится до 30 мая включительно. В воскресенье также откроются избирательные участки для голосования офлайн – в Волгоградской области к работе готовятся 297 счетных комиссий. В регионе в праймериз участвуют более 170 кандидатов по одномандатным округам и по списку.
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