Запахло скандалом: попытка сорвать праймериз в Заволжье обернулась провалом

Политика 25.05.2021 18:49
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25.05.2021 18:49
Градус политической напряженности нарастает с каждым новым днем электронного голосования на праймериз «Единой России» по всей России. Ситуация в Волгоградской области остается весьма спокойной, особенно на фоне других регионов. Но по традиции не обходится без попыток раздуть скандал на ровном месте и набивших оскомину фейков в социальных сетях, сообщает ИА «Высота 102».
Сегодня в некоторых волгоградских изданиях растиражировали аудиозапись речи главы Палласовского района Вячеслава Толмачева. На ней чиновник обсуждает с кем-то электронное голосование на сайте «ЕР». Однако некоторые сочли подобные беседы едва ли не незаконной агитацией с применением административного ресурса. «Высота 102» решила напрямую поинтересоваться у главы района, действительно ли он говорит на аудиозаписи и о чем именно договаривается с невидимыми присутствующими.
«Да, это мой голос на записи, но я не вижу ни одной причины раздувать скандал, — заявил Вячеслав Толмачев. — Я был на встрече со своими однопартийцами, со своими единомышленниками. Обсуждали предварительное голосование электронное, технические подробности мероприятия, которое важно для партии. Думаю, понятно, что если бы там была хоть какая-то агитация, звучала хоть одна фамилия, это было бы слышно на записи. Но этого нет».
Не усмотрел незаконных действий в беседе Вячеслава Толмачева и электоральный юрист Егор Кудряшов, которого информагентство попросило прокомментировать аудиозапись. «В словах лица, голос которого отражен в аудиозаписи, нет никаких признаков агитации за того или иного кандидата предварительного голосования. А оказание технической помощи в электронном голосовании не запрещено Положением о порядке проведения предварительного голосования, который является основным документом, регламентирующим процедуру», — пояснил эксперт. Юрист также напомнил, что к внутрипартийным процедурам не применимы нормы федерального закона 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и федерального закона 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
В довесок к аудиозаписи, видимо, для пущей убедительности, распространена и фотография двух списков с именами и фамилиями участников праймериз — вероятно, чтобы убедить читателей в незаконной агитации за конкретных кандидатов. Вячеслав Толмачев в беседе с корреспондентом информагентства решительно опроверг домыслы о том, что этот список он раздавал своим единомышленникам во время той самой беседы. «Листочек на фотографии я вижу впервые, такой список мог сделать кто угодно», — подчеркнул глава Палласовского района.
Так, очередная попытка сорвать процедуру предварительного голосования в одном из районов Волгоградской области разбилась в пух и прах. Не исключено, что подобные поползновения могут повториться, ведь кому-то может сыграть на руку скандальная атмосфера на этой неделе, пока идет электронное голосование. Ведь буквально в минувшую субботу, 22 мая, прибывшие в Волгоград члены федерального оргкомитета праймериз заявили, что если объективность результатов голосования будет поставлена под сомнение, то итоги процедуры могут быть отменены. А такая ситуация будет как нельзя кстати для тех кандидатов, у которых просто не хватило сил честно победить и завоевать доверие жителей Волгоградской области. Но именно жителям, избирателям решать, кого «Единая Россия» выдвинет на выборы в Госдуму, о чем в субботу напомнил руководитель межрегионального координационного совета «ЕР» по ЮФО Константин Бахарев.
Фото: сайт предварительного голосования «Единой России».
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