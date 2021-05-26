Здравоохранение

«Больных стало меньше, но они потяжелели»: чиновники – о смертности от СOVID-19 в Волгоградской области

Здравоохранение 26.05.2021 18:56
0
26.05.2021 18:56


Заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов прокомментировал ситуацию со смертностью от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге Николай Алимов пояснил, что, согласно оперативным данным, наблюдается  тенденция к снижению летальных случаев. Однако признал, что, хотя больных стало меньше, болезнь протекает у них в более тяжелой форме. Причем большинство новых случаев заражения «переместились» в более возрастную категорию. Также чиновник выразил озабоченность  последствиями перенесенной инфекции у некоторых пациентов. «Вроде бы человек переболел и выжил, но нет гарантии, что все пройдет без тяжелых осложнений. Причем эти осложнения могут проявиться спустя несколько месяцев и более после выписки. Мы, конечно, наблюдаем таких пациентов, обеспечиваем их антикоагулянтами, чтобы не было тромбозов, сахарного диабета. Но что будет с такими переболевшими через год, через пять лет, неизвестно. Появление возможных последствий после перенесенного коронавируса – это предмет новых научных работ», - заявил Николай Алимов. 
Поэтому, подчеркнул чиновник, жители могут обезопасить себя от таких неприятностей, сделав прививку от COVID-19.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Здравоохранение
26.05.2021 16:17
Здравоохранение 26.05.2021 16:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.05.2021 13:32
Здравоохранение 21.05.2021 13:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.05.2021 17:25
Здравоохранение 17.05.2021 17:25
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.05.2021 15:19
Здравоохранение 16.05.2021 15:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.05.2021 16:35
Здравоохранение 13.05.2021 16:35
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.05.2021 14:11
Здравоохранение 13.05.2021 14:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.05.2021 13:48
Здравоохранение 13.05.2021 13:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.05.2021 15:12
Здравоохранение 11.05.2021 15:12
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.05.2021 18:44
Здравоохранение 09.05.2021 18:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.05.2021 14:59
Здравоохранение 07.05.2021 14:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.05.2021 19:21
Здравоохранение 06.05.2021 19:21
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.05.2021 18:27
Здравоохранение 04.05.2021 18:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.04.2021 12:27
Здравоохранение 30.04.2021 12:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.04.2021 10:32
Здравоохранение 30.04.2021 10:32
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
30.04.2021 09:58
Здравоохранение 30.04.2021 09:58
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:49
Вброс на вбросе: в Волгоградской области опять пытаются дискредитировать праймеризСмотреть фотографии
18:56
«Больных стало меньше, но они потяжелели»: чиновники – о смертности от СOVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде осудили "бизнес"-мошенниковСмотреть фотографии
16:38
«Где вы были раньше?»: Госжилнадзор раскрыл тайну пропажи воды для полива в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:28
Кроссовер ŠKODA KAROQ: главные преимущества автомобиляСмотреть фотографии
16:17
В волгоградском облздраве прокомментировали перспективы обязательной вакцинации от коронавирусаСмотреть фотографии
15:44
Волгоградские предприятия повысили производительность труда на 21% по итогам первого года работы Регионального центра компетенцийСмотреть фотографии
15:44
Теряем молодых и пожилых: оперштаб сообщил еще о восьми скончавшихся от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:09
Слово за слово: перепалка соседей в станице Волгоградской области закончилась стрельбойСмотреть фотографии
14:38
В комфорте и с социальной дистанцией: в Волгоградском облсуде начался процесс по громкому делу экс-депутатов гордумы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:38
ЛУКОЙЛ развивает возобновляемую энергетику: в Волгограде прошла торжественная церемония открытия солнечной электростанцииСмотреть фотографии
13:55
В онлайн-кинотеатре KION состоится премьера киносторис «Подслушано» Ильи Куликова – детективный триллер о социальных сетяхСмотреть фотографии
13:44
Волгоградский «Ротор» уволил очередного главного тренераСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде экс-председателю облкомприроды выдали "пропуск" в СИЗОСмотреть фотографии
12:26
Цифровая безопасность: «Ростелеком» оснастил умным видеонаблюдением детский сад в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:06
Волгоградец на фургоне разбился после лобового столкновения с КАМАЗомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:59
Столовую в Волгограде оштрафовали за плохую защиту от COVID-19Смотреть фотографии
11:22
Разбил бутылку об голову и порезал лицо: в Волгограде осудили водителя за нападение на полицейскогоСмотреть фотографии
10:58
Доход бывшего волгоградского ритуальщика увеличился в два раза за прошлый годСмотреть фотографии
10:51
Потерял сознание за рулем: пенсионер погиб в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:22
Волгоградец предстанет перед судом за убийство 20-летней давностиСмотреть фотографии
09:36
Полиция нашла на волгоградском рынке более 500 контрафактных рыболовных сетейСмотреть фотографииCмотреть видео
07:55
Компания “Виво Маркет” за лето проведет реконструкцию школьной столовой Гимназии №12Смотреть фотографии
07:54
На возведенной к ЧМ-2018 автостоянке в Волгограде образовался провалСмотреть фотографии
23:41
СК предъявил обвинения по делу о гибели волгоградских баскетболисток в СтавропольеСмотреть фотографии
20:00
Все лучше и лучше: Росстат оценил уровень безработицы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:59
Волгоградское водохранилище наступает на два городаСмотреть фотографии
18:49
Запахло скандалом: попытка сорвать праймериз в Заволжье обернулась проваломСмотреть фотографии
17:28
Волгоградского ковид-диссидента осудили за экстремизм в соцсетиСмотреть фотографии
16:23
В Волгоградской области могут возбудить еще одно уголовное дело при реализации нацпроекта «Экология»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 