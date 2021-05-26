«Больных стало меньше, но они потяжелели»: чиновники – о смертности от СOVID-19 в Волгоградской области





Заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов прокомментировал ситуацию со смертностью от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге Николай Алимов пояснил, что, согласно оперативным данным, наблюдается тенденция к снижению летальных случаев. Однако признал, что, хотя больных стало меньше, болезнь протекает у них в более тяжелой форме. Причем большинство новых случаев заражения «переместились» в более возрастную категорию. Также чиновник выразил озабоченность последствиями перенесенной инфекции у некоторых пациентов. «Вроде бы человек переболел и выжил, но нет гарантии, что все пройдет без тяжелых осложнений. Причем эти осложнения могут проявиться спустя несколько месяцев и более после выписки. Мы, конечно, наблюдаем таких пациентов, обеспечиваем их антикоагулянтами, чтобы не было тромбозов, сахарного диабета. Но что будет с такими переболевшими через год, через пять лет, неизвестно. Появление возможных последствий после перенесенного коронавируса – это предмет новых научных работ», - заявил Николай Алимов.

Поэтому, подчеркнул чиновник, жители могут обезопасить себя от таких неприятностей, сделав прививку от COVID-19.