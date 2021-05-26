В комфорте и с социальной дистанцией: в Волгоградском облсуде начался процесс по громкому делу экс-депутатов гордумы
Расследования 26.05.2021 14:38
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26.05.2021 14:38
Сегодня в Волгоградском облсуде стартовал процесс по громкому делу по обвинению трех бывших депутатов городской думы в мошенничестве в особо крупном размере с автостраховками. Как сообщает ИА «Высота 102», слушания проходят в большом зале облсуда, предоставленного для судьи Центрального района Волгограда. Здесь вполне можно разместить почти 2 (!) тысячи томов дела, из которых 94 тома - это только обвинительное заключение.
В мягких креслах расположились двое подсудимых - Евгений Щур и Алексей Зверев. Рассадка в суде, как в кинотеатрах в условиях распространения коронавируса - через кресло. Федор Литвиненко отсутствует. Помимо бывших депутатов, подсудимыми по делу проходят также Наталия Володина и Максим Калашников. Евгений Щур заявил об отказе от защитников, намереваясь защищать себя сам. Однако суд не удовлетворил заявление экс-депутата.
Напомним, с момента возбуждения уголовного дела в отношении бывших депутатов прошло уже больше четырех лет.
По версии следствия, в конце 2015 года Щур, Литвиненко и Зверев создали преступное сообщество со структурными подразделениями - организованными группами, которые работали под видом ООО «Верный Выбор» и ООО «Приоритет». Данные фирмы, как полагают правоохранители, занимались хищением денег путем получения страховых выплат за фейковые ДТП. Фиктивные документы предоставлялись бизнесменами, в том числе, в суде.
Один из участников преступного сообщества выполнял роль главного «аварийного комиссара», который привлекал людей для заключения договоров уступки права требования возмещения ущерба от ДТП. Еще одна фигурантка уголовного дела являлась экспертом-техником, которая формально проводила осмотры поврежденных автомобилей и составляла подложные заключения.
Всего в период с сентября 2015 года по декабрь 2016 года ОПГ нанесла ущерб страховым компаниям на сумму более 84 млн рублей.
Вину в совершении уголовного преступления бывшие народные избранники не признавали. В ходе расследования уголовного дела было арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 55 млн рублей. Всего в состав преступного сообщества помимо основных участников входило более 450 членов, большинство из которых уже осуждены.
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