Доход бывшего волгоградского ритуальщика увеличился в два раза за прошлый год





Самым состоятельным депутатом Волгоградской городской думы по итогам 2020 года стал единоросс Иосиф Ефремов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные на сайте гордумы декларации, в прошлом году доход депутата составил 114 миллионов рублей. Для сравнения: в 2019 году Иосиф Ефремов задекларировал 48 миллионов рублей. Особых изменений в списке имущества за прошлый год не произошло. Так, депутат владеет по-прежнему шестью земельными участками, двумя домами, квартирой, двумя нежилыми помещениями, прицепом и двумя единицами спецтехники. В 2019 году у Иосифа Ефремова была еще Toyota. Напомним, Иосиф Ефремов являлся учредителем ряда компаний, занимающихся организацией похорон, в частности, ООО «РП «Память» и «СЕТ». В настоящее время он руководит лишь одной организацией – «Благотворительный фонд «Поколения».





Второе место в рейтинге самых состоятельных депутатов гордумы занял Саро Багдасарян, также являющийся членом партии "ЕР", с доходом в 38,7 миллиона рублей. У депутата в собственности 11 земельных участков, две квартиры, 16 нежилых помещений, а также 10 единиц спецтехники.

Третье место досталось Олегу Богатову с доходом 17,7 миллиона рублей. Депутат владеет совместно с супругой, чей доход оказался выше 5 миллионов рублей, тремя квартирами, участком и дачей.





На этом фоне весьма скромно выглядят доходы председателя Волгоградской гордумы члена "Единой России" Владлена Колесникова – он задекларировал 1,7 миллиона рублей (в 2019 году было 1,4 миллиона рублей – прим. ред. ИА «Высота 102»). Его супруга гораздо успешнее мужа – ее доход составил 23,4 миллиона рублей, что несколько меньше, чем в 2019 году – 25,3 миллиона рублей. Имущество второй половины председателя гордумы состоит из пяти земельных участков, двух квартир в общей долевой собственности, доли в автодороге. Также супруги владеют совместно двумя престижными иномарками - ТОЙОТА ЛЕКСУС RX300 и BMW X5 xDrive35i.





Супруга первого заместителя председателя гордумы единоросса Андрея Гимбатова, который сейчас принимает участие в праймериз «Единой России» для определения кандидатов в депутаты Госдумы, также обошла своего мужа по уровню дохода. Если у Андрея Гимбатова за прошлый год он составил около 1,4 миллиона рублей, то у его жены – 16,6 миллиона рублей. Из недвижимости у первого зама председателя гордумы ничего не оказалось – только иномарка и МАЗ 500. А вот его супруга задекларировала дом, квартиру, два земельных участка, лабораторию ультразвука, трансформаторную подстанцию, еще одну лабораторию и корпус научного назначения.

Состоятельными депутатами гордумы можно назвать также Юрия Моисеева - 16,8 миллиона рублей, Ивана Никитина – 12,4 миллиона рублей, Сергея Сидельникова – 10,9 миллиона рублей. Один из братьев-депутатов Артем Глазунов оказался гораздо богаче своего родственника Дениса. Если у Артема доход за прошлый год составил 14,8 миллиона рублей, то у Дениса – всего 360 тысяч рублей.

Немногим обошел Дениса Глазунова депутат-коммунист Илья Кравченко. Его доход составил 464 тысячи рублей. Это даже меньше, чем у его коллеги по городской думе Романа Потоловского, который задекларировал 508 тысяч рублей и полное отсутствие недвижимости. Немногим больше оказался доход депутата Олега Спицына – 731 тысяча рублей. Ничего в собственности нет и у депутата Дмитрия Федюшкина. Правда, жить ему есть, на что – его доход составил около 1,8 миллиона рублей.

Куда успешнее выглядит депутат-коммунист Андрей Анненко. Его доход за прошлый год составил 5,3 миллиона рублей. Также у него в собственности есть участок, дом и две квартиры, а у его супруги с доходом в 90 тысяч рублей – целое здание. Депутат также владеет двумя авто - МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLE 350D4MATIC и ГАЗ 322132, а его супруга - Ренд Ровер и TOYOTA CAMRY.





А известному волгоградскому бизнесмену Руслану Морозову, имя которого ассоциируется с «бутылочными» остановочными павильонами, которые недавно появились в Волгограде, как следует из опубликованной декларации, пришлось даже взять займ на приобретение квартиры. Ведь доход стремящегося в Госдуму депутата-единоросса составил за прошлый год меньше миллиона рублей.





Приобрела Тойоту Раф-4 на подаренные деньги новенький депутат гордумы – Олеся Казаченок. Она задекларировала доход в размере 3,6 миллиона рублей. У ее мужа – скромные 56 тысяч рублей за год.

Олег Ярыгин, возглавляющий учреждение здравоохранения «Скорая медицинская помощь», задекларировал за прошлый год 1,8 миллиона рублей. У главного врача есть два земельных участка и дом. У супруги депутата доход составил 2,2 миллиона рублей. Она владеет квартирой, гаражом, цехом по окраске автомобилей, разгрузочной площадкой и участком. Супруга депутата имеет также дорогую иномарку - MERSEDES BENZ GLA250 4 MATIC. Еще один врач – Андрей Поплавский, который руководит областным патологоанатомическим бюро, задекларировал за прошлый год 4,1 миллиона рублей. У депутата есть дом, три квартиры, офис, земельный участок. Его жена опубликовала доход в размере 1 миллиона рублей.





Известный правдоруб городской думы Дмитрий Крылов опубликовал доход в размере 5,3 миллиона рублей. У депутата есть квартира в пользовании, маломерное судно, два прицепа и авто LEXSUS LX III 570, URJ 200.

Лариса Тропкина, депутат и директор лицея №5, задекларировала доход в размере 1,6 миллиона рублей, у ее супруга он составил 392 тысячи рублей. Зато какой у мужа депутата автопарк – Jaguar F-Pace, Mercedes GLE купе, Subaru Impreza и любимый многими депутатами Мерседес бенц.



