Борьба с коррупцией

Доход бывшего волгоградского ритуальщика увеличился в два раза за прошлый год

Борьба с коррупцией 26.05.2021 10:58
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26.05.2021 10:58


Самым состоятельным депутатом Волгоградской городской думы по итогам 2020 года стал единоросс Иосиф Ефремов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные на сайте гордумы декларации, в прошлом году доход депутата составил 114 миллионов рублей. Для сравнения: в 2019 году Иосиф Ефремов задекларировал 48 миллионов рублей. Особых изменений в списке имущества за прошлый год не произошло. Так, депутат владеет по-прежнему шестью земельными участками, двумя домами, квартирой, двумя нежилыми помещениями, прицепом и двумя единицами спецтехники. В 2019 году у Иосифа Ефремова была еще Toyota. Напомним, Иосиф Ефремов являлся учредителем ряда компаний, занимающихся организацией похорон, в частности, ООО «РП «Память» и «СЕТ». В настоящее время он руководит лишь одной организацией – «Благотворительный фонд «Поколения». 

Второе место в рейтинге самых состоятельных депутатов гордумы занял Саро Багдасарян, также являющийся членом партии "ЕР",  с доходом в 38,7 миллиона рублей. У депутата в собственности 11 земельных участков, две квартиры, 16 нежилых помещений, а также 10 единиц спецтехники. 
Третье место досталось Олегу Богатову с доходом 17,7 миллиона рублей. Депутат владеет совместно с супругой, чей доход оказался выше 5 миллионов рублей, тремя квартирами, участком и дачей. 

На этом фоне весьма скромно выглядят доходы председателя Волгоградской гордумы члена "Единой России" Владлена Колесникова – он задекларировал 1,7 миллиона рублей (в 2019 году было 1,4 миллиона рублей – прим. ред. ИА «Высота 102»). Его супруга гораздо успешнее мужа – ее доход составил 23,4 миллиона рублей, что несколько меньше, чем в 2019 году – 25,3 миллиона рублей. Имущество второй половины председателя гордумы состоит из пяти земельных участков, двух квартир в общей долевой собственности, доли в автодороге. Также супруги владеют совместно двумя престижными иномарками - ТОЙОТА ЛЕКСУС RX300  и  BMW X5 xDrive35i. 

Супруга первого заместителя председателя гордумы единоросса Андрея Гимбатова, который сейчас принимает участие в праймериз «Единой России» для определения кандидатов в депутаты Госдумы, также обошла своего мужа по уровню дохода. Если у Андрея Гимбатова за прошлый год он составил около 1,4 миллиона рублей, то у его жены – 16,6 миллиона рублей. Из недвижимости у первого зама председателя гордумы ничего не оказалось – только иномарка и МАЗ 500. А вот его супруга задекларировала дом, квартиру, два земельных участка, лабораторию ультразвука, трансформаторную подстанцию, еще одну лабораторию и корпус научного назначения. 
Состоятельными депутатами гордумы можно назвать также Юрия Моисеева - 16,8 миллиона рублей, Ивана Никитина – 12,4 миллиона рублей, Сергея Сидельникова – 10,9 миллиона рублей. Один из братьев-депутатов Артем Глазунов оказался гораздо богаче своего родственника Дениса. Если у Артема доход за прошлый год составил 14,8 миллиона рублей, то у Дениса – всего 360 тысяч рублей. 
Немногим обошел Дениса Глазунова депутат-коммунист Илья Кравченко. Его доход составил 464 тысячи рублей. Это даже меньше, чем у его коллеги по городской думе Романа Потоловского, который задекларировал 508 тысяч рублей и полное отсутствие недвижимости. Немногим больше оказался доход депутата Олега Спицына – 731 тысяча рублей. Ничего в собственности нет и у депутата Дмитрия Федюшкина. Правда, жить ему есть, на что – его доход составил около 1,8 миллиона рублей. 
Куда успешнее выглядит депутат-коммунист Андрей Анненко. Его доход за прошлый год составил 5,3 миллиона рублей. Также у него в собственности есть участок, дом и две квартиры, а у его супруги с доходом в 90 тысяч рублей – целое здание. Депутат также владеет двумя авто - МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLE 350D4MATIC и ГАЗ 322132, а его супруга - Ренд Ровер и TOYOTA CAMRY.

А известному волгоградскому бизнесмену Руслану Морозову, имя которого ассоциируется с «бутылочными» остановочными павильонами, которые недавно появились в Волгограде, как следует из опубликованной декларации, пришлось даже взять займ на приобретение квартиры. Ведь доход стремящегося в Госдуму депутата-единоросса  составил за прошлый год меньше миллиона рублей. 

Приобрела Тойоту Раф-4 на подаренные деньги новенький депутат гордумы – Олеся Казаченок. Она задекларировала доход в размере 3,6 миллиона рублей. У ее мужа – скромные 56 тысяч рублей за год. 
Олег Ярыгин, возглавляющий учреждение здравоохранения «Скорая медицинская помощь», задекларировал за прошлый год 1,8 миллиона рублей. У главного врача есть два земельных участка и дом. У супруги депутата доход составил 2,2 миллиона рублей. Она владеет квартирой, гаражом, цехом по окраске автомобилей, разгрузочной площадкой и участком. Супруга депутата имеет также дорогую иномарку - MERSEDES BENZ GLA250 4 MATIC. Еще один врач – Андрей Поплавский, который руководит областным патологоанатомическим бюро, задекларировал за прошлый год 4,1 миллиона рублей. У депутата есть дом, три квартиры, офис, земельный участок. Его жена опубликовала доход в размере 1 миллиона рублей. 

Известный правдоруб городской думы Дмитрий Крылов опубликовал доход в размере 5,3 миллиона рублей. У депутата есть квартира в пользовании, маломерное судно, два прицепа и авто LEXSUS LX III 570, URJ 200.
Лариса Тропкина, депутат и директор лицея №5, задекларировала доход в размере 1,6 миллиона рублей, у ее супруга он составил 392 тысячи рублей. Зато какой у мужа депутата автопарк – Jaguar F-Pace, Mercedes GLE купе,  Subaru Impreza и  любимый многими депутатами Мерседес бенц. 

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