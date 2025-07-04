В спортшколе Волгограда жена директора работала сразу на четырех должностях

Сотрудники прокуратуры вскрыли грубое нарушение законодательства о противодействии коррупции в муниципальной спортшколе Краснооктябрьского района Волгограда. Как сообщили V102.RU в надзорном ведомстве, в МБУ ДО СШ № 14 «Зенит» сразу на нескольких должностях трудилась супруга директора.

- Установлено, что в подведомственном администрации Волгограда муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Спортивная школа № 14 «Зенит» с 2019 года супруга директора замещала должности кладовщика, заведующего хозяйством, секретаря и инструктора по спорту, находясь в его непосредственном подчинении, - рассказали в прокуратуре.

Федеральное законодательство трактует данную ситуацию как конфликт интересов, в ходе которого личная заинтересованность лица может повлиять на процесс принятия решения, нанести ущерб интересам общества или учреждения. Директор спортшколы не уведомил учредителя о возникновении конфликта интересов и никаких мер по урегулированию этой ситуации не предпринимал.

В администрацию Волгограда было внесено представление, по результатом которого жену директора уволили, а его привлекли к дисциплинарной ответственности.

Фото из архива V102.RU