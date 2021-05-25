Гендиректору волгоградского «Ротора» снизили зарплату

Борьба с коррупцией 25.05.2021 08:03
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25.05.2021 08:03
Андрей Рекечинский, гендиректор ГАУ «Спортивный клуб «Ротор» в прошлом году зарабатывал в месяц в среднем 85,4 тысячи рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные о среднемесячной зарплате руководителей, заместителей и главных бухгалтеров подведомственных комитету физической культуры и спорта учреждений. Между тем, в 2019 году зарплата Андрея Рекечинского была выше – 108,4 тысячи рублей. Больше всех среди директоров спортивных учреждений зарабатывал в прошлом году Юрий Лукьянов – руководитель Центра водных видов спорта «Спартак-Волгоград» - 102,4 тысячи рублей. Но выше зарплата оказалась у главбуха центра Елены Соловьевой – 108,6 тысячи рублей.
На втором месте по уровню зарплаты – директор ГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва» Денис Перфильев. Он получал в 2020 году 101,8 тысячи рублей в месяц. Поменьше оказалась зарплата руководителя училища олимпийского резерва имени Родимцева Жанны Чуксиной – 97,6 тысячи рублей. Стелла Вартанян, руководитель ГАУ «Центр развития гандбола «Динамо» получала в прошлом году около 88,8 тысячи рублей в месяц, а Владимир Типаев, возглавляющий спортивную школу олимпийского резерва по легкой атлетике – 84,7 тысячи рублей.
Меньше всего зарабатывал среди директоров спортивных учреждений руководитель Волгоградской областной спортивной школы Александр Степаненко – 74,9 тысячи рублей.
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