









Жители Волгограда не на шутку встревожены отсутствием воды для полива цветников, высаженных на придомовой территории многоэтажек. Как сообщила ИА «Высота 102» жительница дома №14Б на ул. Днестровская Альбина Мусиенко, все насаждения, которые они выращивали на протяжении нескольких лет, уже начинают погибать из-за жары. Еще прошлым летом жильцы дома могли свободно пользоваться необходимым ресурсом и стабильно платили по квитанциям. Но весной этого года из поливочника, который выходит на улицу из подвала, не вытекло и капли, а кран на обратной стороне дома был и вовсе срезан.





«Поливочный кран нам вывели в этом году, когда пришли уборщицы. Они быстренько помыли подъезды, а воду сразу же перекрыли. До этого года мы свободно пользовались ею и платили по счетчику. Сейчас мы получаем платежки, где нам начисляют плату за пользование водой на общедомовой территории, но ведь по факту ее нет. Такими темпами наш город превратится в пустыню», - прокомментировала Альбина Мусиенко.





По словам жителей дома №14Б по ул. Днестровская, управляющая компания сообщила им, что необходимо провести общедомовое собрание, на котором собственники коллективно дадут согласие на подачу воды в поливочный водопровод за дополнительную плату.

Корреспондент ИА «Высота 102» обратился за объяснением в эксплуатирующую организацию, которая обслуживает данный дом, где подтвердили данную информацию. Оказалось, что в 2021 году жильцы должны коллективно заключить прямой договор с ресурсоснабжающими организациями, чтобы за дополнительную плату им могли подключить поливочный кран и подать воду. А сумма, указанная в квитанциях, является общедомовым показателем, то есть это та вода, которая используется для уборки подъездов.

Пока «Высота 102» пыталась разобраться, на чьей стороне правда, в редакцию поступило минимум семь звонков по идентичной проблеме. Только вот ответы управляющих компаний на один и тот же вопрос были совершенно разные. Так, например, собственники квартир в доме ул. Грамши, 43 в Тракторозаводском районе уже два года не могут добиться от управляющей компании вразумительного объяснения о причине пропажи водного ресурса. В эксплуатирующей организации всерьез заявили, что люди израсходовали воду на полив, и волгоградцам нужно заплатить дополнительно за ее подачу. Подобным образом отмахнулись и от жителей домов №№11 и 13 на ул. Хиросимы и домов №№ 52 и 56 на ул. Рокоссовского.

В Центральном районе в доме №26А на ул. Советской людей ошарашили заявлением, что их дом с поливочным водопроводом просто не был включен в смету.

Единственные жильцы, которые были документально осведомлены о прекращении подачи водного ресурса, живут на ул. Милиционера Буханцева, 36.





На входных дверях многоквартирного здания управляющая компания вывесила объявление, где говорилось, что «для полива зеленых насаждений на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, общее собрание собственников помещений вправе принять решение о включении работ по поливу зеленых насаждений и приобретении объема холодной воды на полив зеленых насаждений в плату за содержание жилого помещения». Такая непонятная формулировка была подкреплена ссылкой на постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 года №290. При обращении в УК жителям дома объяснили, что по вопросам поливочного водопровода нужно общаться в ООО «Концессии водоснабжения».

В пресс-службе «Концессий водоснабжения» были немало удивлены подобным заявлениям со стороны управляющей компании. «Концессии водоснабжения, как ресурсоснабжающая организация, обязаны доставить воду соответствующего качества до границы балансовой принадлежности, то есть до ввода в дом. Дальнейшее распределение воды внутри дома, в том числе на общедомовые нужды (полив, уборка подъездов) находятся в зоне ответственности управляющей организации», - прокомментировали в компании.

А в городской администрации подтвердили, что предоставление воды на полив деревьев на придомовой территории управкомпанией не предусмотрен, ссылаясь на то же постановление от 2013 года. Исходя из трактовок законодательства, любой желающий житель многоквартирного дома может выступить инициатором проведения собрания, где будет принято общее решение о включении работ по поливу зеленых насаждений в плату «за содержание и ремонт жилого помещения» на общем собрании собственников.





«Работы не входящие в тариф, могут быть проведены при наличии протокола общего собрания собственников жилых помещений за счет средств собственников, в случае принятия положительного решения не менее 67% голосов от общей площади жилого дома», - пояснили в мэрии.