Нулевую смертность от COVID-19 в Волгоградской области сменил лжерекорд





О смерти 14 человек от коронавируса за минувшие сутки в Волгоградской области сообщает сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф. По данным ИА "Высота 102", для региона такие цифры суточной смертности - безусловный рекорд за всю историю наблюдений, однако эти данные не соответствует действительности. Накануне правительственный сайт и вовсе сообщил, что смертей от коронавируса в Волгоградской области не было, хотя региональный штаб заявил о 7 погибших. Видимо, чтобы ликвидировать этот статический сбой, федеральному ресурсу пришлось вчерашние данные включать в сегодняшнюю отчетность. За минувшие сутки от коронавируса, по данным регионального штаба, также скончались 7 человек. Среди них четверо женщин 67, 70, 88 и 65 лет, трое мужчин - 65, 81 и 67 лет. Это жители Волгограда, Камышина, Михайловского и Калачевского районов области. Всего от этой инфекции в регионе умерли 1240 человек.

За последние сутки коронавирус подтвердился у 95 жителей региона, выздоровели 90 человек.



