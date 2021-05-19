Бывший руководитель Росимущества в Волгоградской области может сесть на 10 лет





Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя территориального управления Росимущества. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере), ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения), ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, Юрий Ефимов в период с 18.09.2020 по 12.10.2020 убедил директора по развитию коммерческой организаций, осуществляющей продажу арестованного имущества, передать взятку главному судебному приставу Волгоградской области в сумме 165 тысяч рублей. Деньги передавались под видом возврата комиссии за реализуемый автомобиль, который главный судебный пристав приобрел на торгах через подставное лицо.

Также фигурант уголовного дела в период с 13 по 20 июня 2020 года находился на отдыхе в Кисловодске, однако получал заработную плату при отсутствии на рабочем месте. Кроме того, в указанный период под предлогом служебной необходимости по указанию обвиняемого бухгалтерией территориального управления Росимущества были оплачены денежные средства за аренду иномарки, использовавшейся для личных нужд.

Вину в инкриминируемых деяниях Юрий Ефимов признал частично. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Волгограда.

Санкции вмененных составов в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет, подчеркнули в надзорном органе. К слову, после возбуждения уголовного дела Юрий Ефимов был уволен со своей должности в связи с утратой доверия.

Тем временем уголовное дело в отношении бывшего главного судебного пристава Волгоградской области Владимира Евстигнеева находится на стадии расследования. Уголовное преследование в отношении директора по развитию коммерческой организации прекращено в связи с добровольным сообщением о совершенном преступлении и активной помощью в расследовании.



