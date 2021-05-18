



Проект нового водопропускного сооружения через ерик Сахарный в Волго-Ахтубинской пойме могут скорректировать, чтобы исключить риск подтопления близлежащей территории. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, такое решение было принято в облкомприроды из-за обнаружения бесхозной самовольно возведенной дамбы между ериками Сахарный и Судомойка.

Возможные изменения в проектной документации не повлияют на общий конструктив и функционал гидротехнического сооружения, пояснил зампредседателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Сергей Водолагин. Если проект будут корректировать, придется провести дополнительные изыскательские работы — их успеют выполнить до начала основного этапа строительства ГТС.