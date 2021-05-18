Экология 18.05.2021 19:21
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18.05.2021 19:21
Проект нового водопропускного сооружения через ерик Сахарный в Волго-Ахтубинской пойме могут скорректировать, чтобы исключить риск подтопления близлежащей территории. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, такое решение было принято в облкомприроды из-за обнаружения бесхозной самовольно возведенной дамбы между ериками Сахарный и Судомойка.
Возможные изменения в проектной документации не повлияют на общий конструктив и функционал гидротехнического сооружения, пояснил зампредседателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Сергей Водолагин. Если проект будут корректировать, придется провести дополнительные изыскательские работы — их успеют выполнить до начала основного этапа строительства ГТС.
Напомним, накануне жители поселка Сахарный стали свидетелями выполнения подготовительных работ к возведению новой плотины через одноименный ерик. Люди выразили опасение, что появление нового ГТС может привести к подтоплению территории. Сегодня с жителями встретилась выездная комиссия, куда вошли представители облкомприроды, заказчика работ, подрядчика, проектировщика, природоохранной прокуратуры и ОНФ. Обеспокоенным гражданам рассказали, что строительство плотины проводится в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Сооружение на Сахарном — лишь одно из 24-х, запланированных к возведению в этом году в Волго-Ахтубинской пойме. Его проект, учитывающий высокие сбросы с Волжской ГЭС, прошел государственную экспертизу. Строительство в том числе этого водопропускного сооружения позволит восстановить подачу воды в ерик Сахарный и обеспечить питание деревьев и заполнение колодцев в период половодья.
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