









Жители поселка Сахарный Среднеахтубинского района Волгоградской области выразили возмущение вырубкой деревьев в населенном пункте ради строительства ГТС. Как сообщает ИА «Высота 102», работу тяжелой техники по сносу деревьев они сняли на видео. Жители также выразили опасение, что строительство нового сооружения может привести к затоплению части домов в поселке.

В облкомприроды ИА «Высота 102» пояснили, что на ерике Сахарный, действительно, идет строительство ГТС в рамка регпроекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Для будущего строительства готовится площадка, из-за чего пришлось выкорчевать семь деревьев – 2 вяза, 2 тутовника и 3 ясеня. Среди срубленных деревьев нет дубов, пояснили в администрации региона, при этом снесенные зеленые насаждения планируется компенсировать новыми высадками. Однако по результатам предварительного обследования соседних зон была выявлена незаконно возведенная плотина, которая ранее привела к подтоплению участка. Для разбирательства, прокомментировали в ведомстве, сформирована рабочая группа, в которую вошли представители облкомприроды, надзорных ведомств. Специалисты собираются выехать на место для обследования и последующего принятия решения.

Напомним, в 2021 году в Волгоградской области начнут строительство 24 водопропускных сооружений. Это позволит регулировать поток воды во время весенних сбросов через Волжский гидроузел и максимально задерживать ресурс после прохождения этого периода.



