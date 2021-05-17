Экология

Жители поселка в Волго-Ахтубинской пойме возмутились вырубкой деревьев ради плотины

Экология 17.05.2021 17:15
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17.05.2021 17:15




Жители поселка Сахарный Среднеахтубинского района Волгоградской области выразили возмущение вырубкой деревьев в населенном пункте ради строительства ГТС. Как сообщает ИА «Высота 102», работу тяжелой техники по сносу деревьев они сняли на видео. Жители также выразили опасение, что строительство нового сооружения может привести к затоплению  части домов в поселке. 
В облкомприроды ИА «Высота 102» пояснили, что на ерике Сахарный, действительно, идет строительство ГТС в рамка регпроекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Для будущего строительства готовится площадка, из-за чего пришлось выкорчевать  семь деревьев – 2 вяза, 2 тутовника и 3 ясеня. Среди срубленных деревьев нет дубов, пояснили в администрации региона, при этом снесенные зеленые насаждения планируется компенсировать новыми высадками. Однако по результатам предварительного обследования соседних зон была выявлена незаконно возведенная плотина, которая ранее привела к подтоплению участка. Для разбирательства, прокомментировали в ведомстве, сформирована рабочая группа, в которую вошли представители облкомприроды, надзорных ведомств. Специалисты собираются выехать  на место для обследования и последующего принятия решения.
Напомним,  в  2021 году в Волгоградской области начнут строительство 24 водопропускных сооружений. Это позволит регулировать поток воды во время весенних сбросов через Волжский гидроузел и максимально задерживать ресурс после прохождения этого периода.

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