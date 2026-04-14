



В Волгограде сегодня, 14 апреля, в ходе расширенного заседания коллегии УФНС России по Волгоградской области руководитель Управления Роман Иванов подвел итоги работы за прошедший 2025 год. Как сообщает ИА «Высота 102», в регионе отмечается уверенный рост налоговых поступлений в бюджет Волгоградской области.

Открывая заседание коллегии Роман Альбертович Иванов поблагодарил коллектив налоговых органов Волгоградской области и руководство региона за конструктивное взаимодействие и эффективную реализацию совместных проектов, отметив, что налоговая служба приложит все силы для решения задач развития Волгоградской области.

На заседании коллегии отмечено, что за 2025 год поступления в федеральный бюджет составили 54,2 млрд рублей. Поступления по страховым взносам составили 109,7 млрд рублей. В консолидированный бюджет Волгоградской области поступило 150 млрд рублей.

В первом квартале 2026 года в консолидированный бюджет Волгоградской области поступило 31,5 млрд рублей с темпом роста 11 процентов к аналогичному периоду прошлого года.

– Положительная динамика поступлений обеспечена по всем основным налогам, формирующим региональный бюджет. Рост налоговых поступлений в первую очередь обеспечен благодаря устойчивому развитию экономики Волгоградской области и увеличению налоговой базы, – прокомментировали в волгоградском УФНС.

Контрольная работа налоговых органов региона строится на риск-ориентированном подходе и на побуждении к исключению применения налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов и самостоятельному уточнению своих обязательств. В 2025 году волгоградцами было представлено почти 13 тыс. уточненных налоговых деклараций – в бюджеты всех уровней дополнительно перечислено более 2 млрд рублей, что на 6,6 % больше 2024 года.

На коллегии отмечено, что платежная дисциплина жителей региона находится на достаточно высоком уровне, что позволяет добиваться высокой собираемости имущественных налогов и снижению задолженности. Так, по итогам 2025 года собираемость по имущественным налогам физлиц составила 100,5% – в бюджет поступило 3,4 млрд рублей. Задолженность по имущественным налогам с физлиц снижена на 241,7 млн рублей (20,4%).

По итогам 2025 года обеспечено снижение совокупной задолженности должников-банкротов Волгоградской области по платежам, администрируемым ФНС России, на 400 млн рублей или на 12 процентов. При этом поступления по согласительным процедурам увеличились на 28 процентов или на 99 млн рублей.

За 2025 год в результате работы налоговых органов по легализации заработной платы более 2,1 тысяч работодателей повысили оплату труда. Сумма дополнительных начислений налога на доходы физических лиц и страховых взносов составила 346,4 млн рублей.

Управление продолжает обеспечивать «чистоту среды» в регионе и занимает первое место в рейтинге Управлений субъектов Российской Федерации. По состоянию на начало года удельный вес суммы расхождений в общей сумме налоговых вычетов составил менее 0,03%.

Напомним, что губернатор Волгоградской области в свою очередь поблагодарил сотрудников налоговых органов за добросовестную работу и конструктивное взаимодействие с органами власти. Андрей Бочаров вручил некоторым из них региональные награды.