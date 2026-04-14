В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место

«Ротор» – «Сокол»: победа на классе – 1:0

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Федеральные новости
 Вдовы участников СВО получат право на бесплатное высшее образование
Сегодня, 14 апреля, Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об предоставлении права вдовам участников СВО на бесплатное получение высшего образования. Уточняется, что мера будет...
Федеральные новости
 Саратов отказался от парада и салюта 9 Мая
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил  13 апреля о своем решении отказаться от проведения парада Победы 9 Мая в этом году. Как сообщает со ссылкой на главу региона ИА...
Роман Иванов отметил рост налоговых поступлений в бюджет Волгоградской области

Общество 14.04.2026 18:15
14.04.2026 18:15


В Волгограде сегодня, 14 апреля, в ходе расширенного заседания коллегии УФНС России по Волгоградской области руководитель Управления Роман Иванов подвел итоги работы за прошедший 2025 год. Как сообщает ИА «Высота 102», в регионе отмечается уверенный рост налоговых поступлений в бюджет Волгоградской области. 

Открывая заседание коллегии Роман Альбертович Иванов поблагодарил коллектив налоговых органов Волгоградской области и руководство региона за конструктивное взаимодействие и эффективную реализацию совместных проектов, отметив, что налоговая служба приложит все силы для решения задач развития Волгоградской области.

На заседании коллегии отмечено, что за 2025 год поступления в федеральный бюджет составили 54,2 млрд рублей. Поступления по страховым взносам составили 109,7 млрд рублей. В консолидированный бюджет Волгоградской области поступило 150 млрд рублей.

В первом квартале 2026 года в консолидированный бюджет Волгоградской области поступило 31,5 млрд рублей с темпом роста 11 процентов к аналогичному периоду прошлого года.

– Положительная динамика поступлений обеспечена по всем основным налогам, формирующим региональный бюджет. Рост налоговых поступлений в первую очередь обеспечен благодаря устойчивому развитию экономики Волгоградской области и увеличению налоговой базы, – прокомментировали в волгоградском УФНС. 

Контрольная работа налоговых органов региона строится на риск-ориентированном подходе и на побуждении к исключению применения налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов и самостоятельному уточнению своих обязательств. В 2025 году волгоградцами было представлено почти 13 тыс. уточненных налоговых деклараций – в бюджеты всех уровней дополнительно перечислено более 2 млрд рублей, что на 6,6 % больше 2024 года.

На коллегии отмечено, что платежная дисциплина жителей региона находится на достаточно высоком уровне, что позволяет добиваться высокой собираемости имущественных налогов и снижению задолженности. Так, по итогам 2025 года собираемость по имущественным налогам физлиц составила 100,5% – в бюджет поступило 3,4 млрд рублей. Задолженность по имущественным налогам с физлиц снижена на 241,7 млн рублей (20,4%).

По итогам 2025 года обеспечено снижение совокупной задолженности должников-банкротов Волгоградской области по платежам, администрируемым ФНС России, на 400 млн рублей или на 12 процентов. При этом поступления по согласительным процедурам увеличились на 28 процентов или на 99 млн рублей.

За 2025 год в результате работы налоговых органов по легализации заработной платы более 2,1 тысяч работодателей повысили оплату труда. Сумма дополнительных начислений налога на доходы физических лиц и страховых взносов составила 346,4 млн рублей.

Управление продолжает обеспечивать «чистоту среды» в регионе и занимает первое место в рейтинге Управлений субъектов Российской Федерации. По состоянию на начало года удельный вес суммы расхождений в общей сумме налоговых вычетов составил менее 0,03%. 

Напомним, что губернатор Волгоградской области в свою очередь поблагодарил сотрудников налоговых органов за добросовестную работу и конструктивное взаимодействие с органами власти. Андрей Бочаров вручил некоторым из них региональные награды. 

21:43
Гидравлические испытания сетей начали концессии в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:01
Ракетная, беспилотная, воздушная: чем отличаются режимы опасности и как спастись — полная памятка для волгоградцевСмотреть фотографии
20:48
Известный сценарист Дьяченко познакомил волгоградскую молодежь с азами искусстваСмотреть фотографии
20:21
В Волгоградской области до лета закрыли паромную переправуСмотреть фотографии
19:57
Гигантскую радугу запечатлели после дождя в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:32
Охрану плантаций краснокнижных тюльпанов усилили под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:03
В Волгограде территорию набережной благоустроят за 577 млн рублейСмотреть фотографии
18:43
Вдовы участников СВО получат право на бесплатное высшее образованиеСмотреть фотографии
18:15
Роман Иванов отметил рост налоговых поступлений в бюджет Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:59
Клиенты Почта Банка могут перевести соцвыплаты в ВТБСмотреть фотографии
17:59
Аллергикам приготовиться: Волгоградскую область захватывает пыльца березыСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде арестовали водителя, сбившего пешехода на ул. СанаторнойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:39
Барабанное шоу и туи: волгоградцы встретили весну в хорошей компанииСмотреть фотографии
16:56
В Волгоградской области сведения глав о доходах проверят в аппарате губернатораСмотреть фотографии
16:43
Знаменитого телеведущего Бельковича заметили на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде продолжается весенний ремонт дорог после суровой зимыСмотреть фотографии
16:05
«Деньги вложили, а ходим с фонариками»: под Волгоградом из-за нехватки средств сельчане остались без освещенияСмотреть фотографии
16:02
В Волгоградской области спрос на строителей вырос в 2 разаСмотреть фотографии
16:01
В Волгограде с необитаемого острова эвакуировали шестерых туристовСмотреть фотографии
15:34
Иди в ИТ: «Ростелеком» рассказал волгоградской молодежи о преимуществах цифровых профессийСмотреть фотографии
15:01
Волгоградские «Джентльмены» взяли золото на этапе Кубка России по пейнтболуСмотреть фотографии
14:46
На острове Зеленый под Волгоградом к дачному сезону ускорили интернетСмотреть фотографии
14:35
Волгоградцы накануне майских праздников раскупают туры на Кавказ и в БелоруссиюСмотреть фотографии
14:22
Боты начали нанимать волгоградцев на работуСмотреть фотографии
14:20
Полицейские с мигалкой и ветерком проводили роженицу до ВолгоградаСмотреть фотографии
14:05
Как не попасться на удочку мошенников: 2 простых способа распознать настоящий госпабликСмотреть фотографии
13:37
Ростовчане остались без метро и новых скоростных трамваевСмотреть фотографии
13:34
В Волжском высокое дерево рухнуло из-за бушевавшей непогоды и зацепило провода: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:53
Министр юстиции Чуйченко проверил СИЗО №1 в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:52
Андрей Бочаров и Роман Иванов провели заседание коллегии УФНС регионаСмотреть фотографии
 