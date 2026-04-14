В Волгограде арестовали водителя, сбившего пешехода на ул. Санаторной





В Кировском районе Волгограда полицейские вычислили владельца иномарки, сбившего женщину на ул. Санаторной. Авария произошла поздним вечером 10 апреля. Лихач поспешил скрыться с места происшествия.







- В 21:10 водитель, управляя автомашиной Mazda, напротив дома № 143 «В» по ул. 64-й Армии совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, после чего с места происшествия скрылся, - сообщили правоохранители.

Инцидент попал в объективы сразу нескольких камер уличного наблюдения, и Госавтоинспекция смогла без проблем вычислить нарушителя. Им оказался 33-летний житель Санаторного.

Судя по опубликованным кадрам, женщина, переходя дорогу, заранее заметила иномарку, свернувшую с ул. 64-й Армии на ул. Санаторную, и успела сгруппироваться. После удара автомобиля она как ни в чём не бывало продолжила движение. Водитель, притормозив ненадолго, также решил поехать дальше.

Объясняя свой поступок, он сообщил полицейским, что был уверен, что волгоградка не получила никаких повреждений. Однако впоследствии выяснилось, что участница аварии обратилась в больницу за помощью.

Отметим, в отношении лихача составлены материалы по ст. 12.18 и ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Впоследствии суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде административного ареста.