



Пыльца березы, от которой у многих волгоградцев в прямом смысле текут слезы, начала захватывать территорию Волгоградской области.

По данным Яндекса, один из сильнейших аллергенов уже распространился в Палласовском и Николаевском районах. К концу недели пыльца березы грозит добраться и до других районов Волгоградской области.

На пике цветения одно дерево березы создает миллионы пыльцевых зерен. В это время страдающим от аллергии горожанам советуют не только принимать назначенные врачом препараты, но и сокращать время прогулок в дни с повышенной концентрацией аллергенов, а также проветривать квартиру лишь в безопасные часы.

- Лечение обязательно должен назначить врач. Оно, по возможности, должно включать элиминационные мероприятия (исключение контакта с виновным и родственными аллергенами), фармакотерапию, в некоторых случаях – аллерген-специфическую иммунотерапию. Очень важно обсудить с врачом тактику при ухудшении состояния, навыки самопомощи, модификацию образа жизни. Элиминационные мероприятия при поллинозе могут включать выезд в другую местность на время пыления значимых растений, отказ от фитопрепаратов и фитокосметики, гипоаллергенную диету с исключением растительных продуктов, имеющих перекрестные связи с соответствующей пыльцой, - комментировала корреспондентам ИА «Высота 102» заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ Элеонора Белан.

