Кто получит приз?: Сады Придонья определят самый «цветущий» снимок





Около 200 человек приняли участие в фотопроекте компании «Сады Придонья» и стали свидетелями самого прекрасного и удивительного природного явления – цветения садов. Авторы лучших фотографий и видео будут награждены подарками.

В начале мая компания «Сады Придонья» пригласила всех желающих принять участие в проекте «Сады в цвету». На несколько дней цветущие сады стали местом притяжения более сотни фотографов, блогеров, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Проект направлен на воспитание бережного отношения к природе, популяризацию цветущих садов и развитие творческого потенциала. Для фотографов это отличная возможность пополнить свое портфолио новыми работами и выйти на новый уровень. А для любителей – сделать снимок в необычном месте и поделиться им в социальных сетях.

«Мы с мужем занимаемся свадебными и семейными съемками. Снимали в различных локациях, но здесь все по-особенному, – поделилась участница фотопроекта «Сады в цвету» Мария Руденко. – Игра света, живописный фон, яркость, сочность - все это дает огромный простор для реализации множества идей, образов».

Заявки от желающих провести весеннюю фотосессию поступали из Волгограда, Волжского, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода.

«Приехали с семьей из Михайловки, и не пожалели, что проделали путь в 200 километров, – говорит участница фотопроекта Татьяна Беликова. – Уверена, эти фото будут радовать нас яркими воспоминаниями не только о садах, но и о поселке. Какая здесь чистота, кругом зеленые газоны, великолепный парк и фонтан, красивый храм. Я и подумать не могла, что у нас в России есть такое уникальное место, будто побывали в Европе».

Стили и тематика фотосессий отличались разнообразием: естественные портретные, романтичные love story, трогательные семейные и ретро.

«В один день увидеть порядка 30 элегантных людей в шляпах, нарядных в белые, голубые, розовые платья девочек, девушек сегодня можно увидеть разве, что на съемках какого-нибудь фильма по Чехову, – отметила руководитель отдела информации и PR компании «Сады Придонья» Елена Нечипоренко. – Мы рады, что на наше предложение о проведении фотосессии в цветущем саду откликнулось много желающих. Надеемся, что и в следующем году сможем организовать подобные встречи для тех, кто ищет интересные кадры для своих работ».

Некоторых участников интересовали вопросы о производстве, работе в садах и уходе за ними, и даже технологии полива.

«Когда я увидела сады своими глазами, я была потрясена, в хорошем смысле слова, от их масштаба, от того, что здесь растут не только яблони, но и вишни, сливы, алыча, – говорит тревел-блогер Екатерина Чикова. – Получилось настоящее путешествие, наполненное ароматом и красотой цветущих садов. Настоящая сказка».

Специально для всех участников проекта в группе компании «Сады Придонья» в социальной сети Instagram стартовал конкурс. Фотографы и блогеры смогут продемонстрировать свой талант и передать все совершенство цветущих садов через призму объектива. В конце мая авторы лучших снимков и видеороликов получат гарантированные памятные призы.