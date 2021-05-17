Банк «Открытие» и eBay проведут бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»





Очередной раунд бизнес-шоу для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса» состоится 25 мая в режиме онлайн. Организаторы — банк «Открытие» и маркетплейс eBay. Тема — «Экспорт через маркетплейсы», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

Заместитель председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова и генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов, а также друге спикеры шоу — предприниматели и бизнес-эксперты — расскажут о том, как и зачем выводить онлайн товары на внешние рынки, как привлечь новую покупательскую аудиторию за границей, как начать продавать по всему миру через глобальную платформу eBay.

Отдельно будут раскрыты преимущества маркетплейсов как универсальных каналов продвижения товаров компаний малого и среднего бизнеса, а также рассказаны бизнес-кейсы успешных российских продавцов на площадке eBay.

Цифровизация бизнеса — глобальный тренд, который меняет правила делового мира. Пандемия заставила предпринимателей еще более активно переходить к цифровой трансформации, подключать онлайн-инструменты продвижения и продаж. Однако, чтобы вывести бизнес на новый уровень даже в условиях кризиса, предприниматели должны искать новые точки роста, одной из которых в эпоху пандемии стал онлайн-экспорт.

сайте банка «Открытие» до 09.00 по мск 25 мая. Участие в бизнес-шоу — бесплатное. Чтобы узнать, как эффективно перейти в «цифру» и присоединиться к сообществу более чем 41000 российских экспортеров на eBay, регистрируйтесь на шоу «Цифровая эволюция бизнеса» надо 09.00 по мск 25 мая. Участие в бизнес-шоу — бесплатное.

Трансляция будет вестись через социальные сети банка в YouTube, Facebook, ВКонтакте и через социальные сети eBay.



