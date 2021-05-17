Волгоградцу на корпоративе разбили голову бутылкой

Происшествия 17.05.2021 09:32
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17.05.2021 09:32
В Волгограде 55-летний мужчина попал в больницу после корпоратива. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, травмы потерпевшему были причинены на корпоративном мероприятии в парке Дзержинского района. 40-летний коллега в ходе ссоры нанес мужчине удар бутылкой по голове и скрылся с места происшествия, однако вскоре он был задержан. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Его коллегу спасают врачи – у него диагностирован перелом свода черепа и ушиб головного мозга.
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