



Крупная авария с пострадавшим произошла сегодня вечером в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в 17:40 на перекрестке ул. Комсомольская и ул. Пархоменко столкнулись автомобили «Mercedes» и «Kia». По предварительной информации, 34-летний водитель немецкого внедорожника, который следовал по Комсомольскому путепроводу в сторону улицы Невская, врезался в «Kia», которая завершала движение по перекрестку.





В результате ДТП пострадал 32-летний водитель корейской иномарки. От удара оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области