Происшествия

В центре Волгограда «в хлам» разбились «Mercedes» и «Kia»: есть пострадавший

Происшествия 16.05.2021 19:42
0
16.05.2021 19:42


Крупная авария с пострадавшим произошла сегодня вечером в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в 17:40 на перекрестке ул. Комсомольская и ул. Пархоменко столкнулись автомобили «Mercedes» и «Kia». По предварительной информации, 34-летний водитель немецкого внедорожника, который следовал по Комсомольскому путепроводу в сторону улицы Невская, врезался в «Kia», которая завершала движение по перекрестку.

В результате ДТП пострадал 32-летний водитель корейской иномарки. От удара оба автомобиля получили серьезные повреждения.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Происшествия
16.05.2021 11:09
Происшествия 16.05.2021 11:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.05.2021 10:40
Происшествия 16.05.2021 10:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.05.2021 08:23
Происшествия 16.05.2021 08:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.05.2021 17:38
Происшествия 15.05.2021 17:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.05.2021 15:19
Происшествия 15.05.2021 15:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.05.2021 12:44
Происшествия 15.05.2021 12:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.05.2021 10:09
Происшествия 15.05.2021 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.05.2021 09:51
Происшествия 15.05.2021 09:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.05.2021 09:17
Происшествия 15.05.2021 09:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.05.2021 10:23
Происшествия 14.05.2021 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.05.2021 09:55
Происшествия 14.05.2021 09:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.05.2021 16:13
Происшествия 13.05.2021 16:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.05.2021 15:41
Происшествия 13.05.2021 15:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.05.2021 14:07
Происшествия 13.05.2021 14:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.05.2021 12:57
Происшествия 13.05.2021 12:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:42
В центре Волгограда «в хлам» разбились «Mercedes» и «Kia»: есть пострадавшийСмотреть фотографии
19:19
Жаркая буря надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
18:19
Жителями города Волгоградской области одолела буря эмоций на самой страшной улицеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:59
Конец позора: волгоградский «Ротор» покинул РПЛСмотреть фотографии
16:21
На грани вылета: волгоградский "Ротор" после ничьей с "Рубином" может покинуть премьер-лигуСмотреть фотографии
16:18
Память жива: воспоминания ветерана Александра Ивановича КолотушкинаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
В Волгоградской области растет число носителей коронавирусаСмотреть фотографии
13:02
Скандальное дело о ликвидации свалок в Волгоградской области «запахло» птичьим пометомСмотреть фотографии
12:11
Под Волгоградом таксист из Дагестана попался на перевозке наркотиковСмотреть фотографии
12:09
Борьба с комарами и клещами начинается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:09
Иномарка в клочья: двое погибли в страшном ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде на 15-летнюю школьницу наехала иномаркаСмотреть фотографии
10:30
«Победа над невидимым врагом»: в Волгоград едет поезд Минобороны РФСмотреть фотографии
09:35
Прилетевшую из Турции волгоградку оштрафовали на 15 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:23
Под Волгоградом сгорели два дома с сараямиСмотреть фотографии
19:12
Память жива: воспоминания ветерана Захарова Владимира ИвановичаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:24
Образование на пользу: экс-чиновники и депутаты Волгоградской области раскрыли свои зарплаты на новых постахСмотреть фотографии
17:38
Два человека пострадали в ДТП с «перевертышем» в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области снизилось число мест концентрации ДТПСмотреть фотографии
15:19
Под Волгоградом сторож причала спас упавшую в реку школьницуСмотреть фотографии
15:07
«Везите за свой счет»: в волгоградской глубинке врачи послали родственницу с телами умерших от коронавируса за 240 кмСмотреть фотографии
13:49
Память жива: воспоминания ветерана Чумаченко Валентины АнуфриевныСмотреть фотографии
12:44
В Волгограде пассажир с пистолетом пытался остановить автобусСмотреть фотографии
11:03
Волгоградский ЦПКиО активно избавляется от залысинСмотреть фотографии
10:28
«Охотников» за женскими цепочками из золота задержали в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:09
Трехмесячный ребенок пострадал в перевернувшемся авто под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:51
Силовики нагрянули в тепличные города под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:17
Под Волгоградом дотла сгорела двухэтажная дачаСмотреть фотографии
20:45
Перегруженные фуры испортили асфальт на весовом контроле при выезде из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:12
Главный единоросс Волгоградской области сравнил участников праймериз с прапорщикамиСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 