Происшествия 16.05.2021 19:42
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16.05.2021 19:42
Крупная авария с пострадавшим произошла сегодня вечером в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в 17:40 на перекрестке ул. Комсомольская и ул. Пархоменко столкнулись автомобили «Mercedes» и «Kia». По предварительной информации, 34-летний водитель немецкого внедорожника, который следовал по Комсомольскому путепроводу в сторону улицы Невская, врезался в «Kia», которая завершала движение по перекрестку.
В результате ДТП пострадал 32-летний водитель корейской иномарки. От удара оба автомобиля получили серьезные повреждения.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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