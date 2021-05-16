



Волгоградский «Ротор» провел в Казани последний и крайне важный для команды из города-героя матч с «Рубином», который возглавляет волгоградец Леонид Слуцкий. Игра прошла при температуре около тридцати градусов тепла. Каждая из команд решала важные для себя задачи. «Рубин» бился за возможное попадание на третье место в премьер-лиге, а «Ротор» сражался за выживание в РПЛ. Как сообщает ИА «Высота 102», первая половина встречи прошла с явным преимуществом хозяев арены. Уже на шестой минуте нападающий «Рубина» Деспотович отправил мяч в сетку ворот «Ротора». Однако, к счастью для волгоградцев, гол не был засчитан из-за офсайда у игрока хозяев поля. В дальнейшем казанцы нарастили свое давление, создав несколько крайне опасных моментов. Волгоградская команда, в свою очередь, могла рассчитывать только на редкие контратаки и стандарты у ворот «Рубина» - угловые и штрафные удары. В итоге команды ушли на перерыв без забитых голов.

Во втором тайме "Ротор" стал создавать больше голевых моментов. Игра выровнялась. И "Ротор" на 78-ой минуте вырывается вперед, забив гол с пенальти, который был назначен после видеопросмотра момента, зафиксировавшего касание мяча рукой игрока "Рубина" при угловом. Однако уже в компенсированное время зеркальная ситуация произошла в штрафной "Ротора". После видеопросмотра в ворота волгоградской команды был назначен пенальти, который не смог отразить Чондрич. В самой последней атаке "Ротор" подавал угловой, который в итоге привел к опасному удару нападающего Алексея Щеткина. Но мяч пролетел чуть выше ворот. "Ротор" же теперь может вылететь из РПЛ после ничьей с "Рубином" - 1:1.

На настоящий момент "Ротор" находится на 14-ом месте в турнирной таблице РПЛ. Судьба команды будет зависеть от итогов матча "Уфы" и "Арсенала", который проходит в эти минуты. Последние матчи в премьер-лиге должны были начаться в одинаковое время - в 14-00, чтобы команды не знали результатов других игр. Однако матч "Уфы" и "Арсенала" перенесли на 16-00, как объяснили, из-за жары. Если "Уфа" проиграет, то "Ротор" сохранит место в премьер-лиге. В случае выигрыша или ничьей "Уфы" волгоградский клуб покинет РПЛ. В соцсетях болельщики не сдерживают эмоций, требуя уже в какой раз отставки председателя комитета физической культуры и спорта Александра Глинянова и гендиректора "Ротора" Андрея Рекечинского.