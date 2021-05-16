Спорт

На грани вылета: волгоградский "Ротор" после ничьей с "Рубином" может покинуть премьер-лигу

Спорт 16.05.2021 16:21
0
16.05.2021 16:21


Волгоградский «Ротор» провел в Казани последний и крайне важный для команды из города-героя  матч с «Рубином», который возглавляет волгоградец Леонид Слуцкий. Игра прошла при температуре около тридцати градусов тепла. Каждая из команд решала важные для себя задачи. «Рубин» бился за возможное попадание на третье место в премьер-лиге, а «Ротор» сражался за выживание в РПЛ. Как сообщает ИА «Высота 102», первая половина встречи прошла с явным преимуществом хозяев арены. Уже на шестой минуте нападающий «Рубина» Деспотович отправил мяч в сетку ворот «Ротора». Однако, к счастью для волгоградцев, гол не был засчитан из-за офсайда у игрока хозяев поля. В дальнейшем казанцы нарастили свое давление, создав несколько крайне опасных моментов. Волгоградская команда, в свою очередь, могла рассчитывать только на редкие контратаки и стандарты у ворот «Рубина» - угловые и штрафные удары. В итоге команды ушли на перерыв без забитых голов. 
Во втором тайме "Ротор" стал создавать больше голевых моментов. Игра выровнялась. И "Ротор" на 78-ой минуте вырывается вперед, забив гол с пенальти, который был назначен после видеопросмотра момента, зафиксировавшего касание мяча рукой игрока "Рубина" при угловом. Однако уже в компенсированное время зеркальная ситуация произошла в штрафной "Ротора". После видеопросмотра в ворота волгоградской команды был назначен пенальти, который не смог отразить Чондрич. В самой последней атаке "Ротор" подавал угловой, который в итоге привел к опасному удару нападающего Алексея Щеткина. Но мяч пролетел чуть выше ворот. "Ротор" же теперь может вылететь из РПЛ после ничьей с "Рубином" - 1:1. 
На настоящий момент "Ротор" находится на 14-ом месте в турнирной таблице РПЛ. Судьба команды будет зависеть от итогов матча "Уфы" и "Арсенала", который проходит в эти минуты. Последние матчи в премьер-лиге должны были начаться в одинаковое время - в 14-00, чтобы команды не знали результатов других игр. Однако матч "Уфы" и "Арсенала" перенесли на 16-00, как объяснили, из-за жары. Если "Уфа" проиграет, то "Ротор" сохранит место в премьер-лиге. В случае выигрыша или ничьей "Уфы" волгоградский клуб покинет РПЛ. В соцсетях болельщики не сдерживают эмоций, требуя уже в какой раз отставки председателя комитета физической культуры и спорта Александра Глинянова и гендиректора "Ротора" Андрея Рекечинского. 
Фото ФК Ротор. Единый фан-портал ВК.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Спорт
16.05.2021 17:59
Спорт 16.05.2021 17:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.05.2021 17:13
Спорт 09.05.2021 17:13
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
08.05.2021 09:50
Спорт 08.05.2021 09:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.05.2021 22:03
Спорт 07.05.2021 22:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.05.2021 16:45
Спорт 07.05.2021 16:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.05.2021 16:08
Спорт 01.05.2021 16:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.04.2021 10:03
Спорт 25.04.2021 10:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.04.2021 18:37
Спорт 24.04.2021 18:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.04.2021 08:04
Спорт 19.04.2021 08:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2021 18:36
Спорт 17.04.2021 18:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.04.2021 08:37
Спорт 13.04.2021 08:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2021 16:32
Спорт 10.04.2021 16:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2021 11:36
Спорт 10.04.2021 11:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.04.2021 16:06
Спорт 03.04.2021 16:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.03.2021 16:24
Спорт 30.03.2021 16:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:42
В центре Волгограда «в хлам» разбились «Mercedes» и «Kia»: есть пострадавшийСмотреть фотографии
19:19
Жаркая буря надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
18:19
Жителями города Волгоградской области одолела буря эмоций на самой страшной улицеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:59
Конец позора: волгоградский «Ротор» покинул РПЛСмотреть фотографии
16:21
На грани вылета: волгоградский "Ротор" после ничьей с "Рубином" может покинуть премьер-лигуСмотреть фотографии
16:18
Память жива: воспоминания ветерана Александра Ивановича КолотушкинаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
В Волгоградской области растет число носителей коронавирусаСмотреть фотографии
13:02
Скандальное дело о ликвидации свалок в Волгоградской области «запахло» птичьим пометомСмотреть фотографии
12:11
Под Волгоградом таксист из Дагестана попался на перевозке наркотиковСмотреть фотографии
12:09
Борьба с комарами и клещами начинается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:09
Иномарка в клочья: двое погибли в страшном ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде на 15-летнюю школьницу наехала иномаркаСмотреть фотографии
10:30
«Победа над невидимым врагом»: в Волгоград едет поезд Минобороны РФСмотреть фотографии
09:35
Прилетевшую из Турции волгоградку оштрафовали на 15 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:23
Под Волгоградом сгорели два дома с сараямиСмотреть фотографии
19:12
Память жива: воспоминания ветерана Захарова Владимира ИвановичаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:24
Образование на пользу: экс-чиновники и депутаты Волгоградской области раскрыли свои зарплаты на новых постахСмотреть фотографии
17:38
Два человека пострадали в ДТП с «перевертышем» в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области снизилось число мест концентрации ДТПСмотреть фотографии
15:19
Под Волгоградом сторож причала спас упавшую в реку школьницуСмотреть фотографии
15:07
«Везите за свой счет»: в волгоградской глубинке врачи послали родственницу с телами умерших от коронавируса за 240 кмСмотреть фотографии
13:49
Память жива: воспоминания ветерана Чумаченко Валентины АнуфриевныСмотреть фотографии
12:44
В Волгограде пассажир с пистолетом пытался остановить автобусСмотреть фотографии
11:03
Волгоградский ЦПКиО активно избавляется от залысинСмотреть фотографии
10:28
«Охотников» за женскими цепочками из золота задержали в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:09
Трехмесячный ребенок пострадал в перевернувшемся авто под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:51
Силовики нагрянули в тепличные города под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:17
Под Волгоградом дотла сгорела двухэтажная дачаСмотреть фотографии
20:45
Перегруженные фуры испортили асфальт на весовом контроле при выезде из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:12
Главный единоросс Волгоградской области сравнил участников праймериз с прапорщикамиСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 