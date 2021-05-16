



Двое пассажиров легкового автомобиля Hafei: 19-летний мужчина и 44-летняя женщина – погибли в ДТП сегодня рано утром на трассе Р-22 «Каспий». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, 21-летний водитель и еще одна 61-летняя пассажирка доставлены в больницу.





Страшная авария произошла в Новоаннинском районе. По предварительным данным, мужчина за рулем китайской иномарки ехал в сторону Волгограда и выехал на встречную полосу из-за невнимательности, где врезался в седельный тягача Mercedes-Benz Actros. От удара легковой автомобиль разорвало в клочья. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.