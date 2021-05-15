Расследования

«Охотников» за женскими цепочками из золота задержали в Волгограде (ВИДЕО)

Расследования 15.05.2021 10:28
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15.05.2021 10:28




Двое 19-летних жителей Волгограда задержаны по подозрению в совершении серии нападений на женщин в Дзержинском и Тракторозаводском районах. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, грабители поджидали женщин в малолюдных местах и срывали с них золотые цепочки, а потом убегали. Всего, по данным полиции, с 7 мая они совершили четыре таких нападения. По подозрению в совершении преступления задержаны двое безработных волгоградцев, имеющих судимости. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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