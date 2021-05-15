Расследования 15.05.2021 10:28
0
15.05.2021 10:28
Двое 19-летних жителей Волгограда задержаны по подозрению в совершении серии нападений на женщин в Дзержинском и Тракторозаводском районах. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, грабители поджидали женщин в малолюдных местах и срывали с них золотые цепочки, а потом убегали. Всего, по данным полиции, с 7 мая они совершили четыре таких нападения. По подозрению в совершении преступления задержаны двое безработных волгоградцев, имеющих судимости. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Реклама
Сотрудник локомотивного депо в Волгограде пострадал на испытаниях тепловоза14.05.2021 16:39
Расследования 14.05.2021 16:39
В Волгограде группа экс-руководителей завода "Красный Октябрь" осуждена за хищение 8,5 млрд рублей14.05.2021 14:37
Расследования 14.05.2021 14:37
В Волгограде ищут очевидцев кровавой аварии напротив морга14.05.2021 12:47
Расследования 14.05.2021 12:47
Фермера в Волгоградской области осудили за наркоогород14.05.2021 11:57
Расследования 14.05.2021 11:57
В Волгограде остановили «бесчинства» измотавших семью пенсионеров коллекторов13.05.2021 19:57
Расследования 13.05.2021 19:57
Расследование дела о кровавой разборке 26-летней давности завершено в Волгограде13.05.2021 11:19
Расследования 13.05.2021 11:19
Главу сельского поселения в Волгоградской области за взятку отправили в колонию строгого режима12.05.2021 15:28
Расследования 12.05.2021 15:28
В Волгоградской области приятелю утонувшей в машине 17-летней девушки предъявили обвинение12.05.2021 14:39
Расследования 12.05.2021 14:39
Участницу 160-миллионной аферы с фермерскими субсидиями взяли под стражу в Волгограде12.05.2021 11:48
Расследования 12.05.2021 11:48
Смерть малыша от панировочных сухарей расследуют в Волгоградской области11.05.2021 16:55
Расследования 11.05.2021 16:55
Полиция нашла в Волгограде сбежавшую из дома 15-летнюю школьницу11.05.2021 15:00
Расследования 11.05.2021 15:00
Двое сотрудников МЧС осуждены по делу о крушении катамарана в Волгограде11.05.2021 13:03
Расследования 11.05.2021 13:03
Заступившийся за сестру волгоградец получил пулю в голову11.05.2021 12:56
Расследования 11.05.2021 12:56
Будет сидеть: посетителя перинатального центра в Волгограде отправили в колонию за избиение врачей11.05.2021 12:17
Расследования 11.05.2021 12:17
Водителя маршрутки в Волжском жестоко избили после дорожного конфликта11.05.2021 11:06
Расследования 11.05.2021 11:06
Реклама