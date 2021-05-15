Силовики нагрянули в тепличные города под Волгоградом

Происшествия 15.05.2021 09:51
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15.05.2021 09:51
Нелегальных мигрантов, которые работали в теплицах вблизи хутора Авилов Иловлинского района, выявили полицейские и пограничники. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, проверку тепличных хозяйств провели в ходе рейда сотрудники Управления по вопросам миграции регионального Главка МВД совместно с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России по Волгоградской области, ОМВД России по Иловлинскому району.
Всего было проверено 35 иностранных граждан. Установлено, что четверо мигрантов осуществляли трудовую деятельность без разрешительных документов. В отношении них составлены административные протоколы.
Кроме того, установлено, что данные иностранцы имели фиктивную регистрацию на территории региона. В отношении граждан, поставивших на миграционный учет прибывших рабочих – принимающей стороны, начата доследственная проверка, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело.
В ходе рейда установлен факт несанкционированного забора воды для полива овощных культур в тепличном хозяйстве. По данному факту сотрудниками территориального ОМВД в отношении арендатора земельного участка собран материал с целью привлечения к предусмотренной законом ответственности.
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