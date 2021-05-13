Происшествия

Неблагодарный волгоградец выкрал щенков у заводчицы

Происшествия 13.05.2021 12:57
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13.05.2021 12:57


29-летний мужчина задержан за кражу щенков среднеазиатской овчарки у заводчицы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 12 мая  в полицию с заявлением о хищении с территории домовладения трёх полуторамесячных щенков  обратилась 39-летняя жительница Советского района Волгограда. Причиненный ущерб составил 75 тысяч рублей.
Задержанным оказался знакомый заводчицы. Ранее он приезжал к ней в гости и она подарила ему одного щенка среднеазиатской овчарки. В благодарность мужчина пообещал женщине починить сломанный забор.
После майских праздников он сдержал обещание и приехал, чтобы выполнить обещание. Во время ремонта мужчина услышал, как скулят щенки и, решив, что хозяйка не заботится о них должным образом, решил вызволить животных. Отжав раму окна, он проник в дом, забрал малышей  и отвез их в Городищенский район, где раздал своим знакомым, уверенный в том, что питомцы попали в добрые руки. После этого вернулся домой.
В отношении подозреваемого следователями отдела полиции № 6 управления МВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ – «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. В настоящее время похищенные щенки изъяты и возвращены владелице.

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