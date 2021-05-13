Владимир Путин наградил волгоградских пожарных за тушение взорвавшейся заправки





Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 255 сотрудники Главного управления МЧС России по Волгоградской области награждены медалями «За отвагу на пожаре» за мужество, проявленное при исполнении служебного долга в экстремальных условиях. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, среди награжденных – десять огнеборцев, которые принимали участие в тушении автозаправочной станции в Тракторозаводском районе Волгограде, где при сливе топлива в хранилище произошло возгорание автоцистерны с последующим взрывом. Пламя достигало высоты более четырех метров, а элементы конструкции заправки разлетелись на сотни метров вокруг. Благодаря самоотверженным, слаженным действиям пожарных-спасателей удалось предотвратить не только распространение пожара на большую площадь, но и возможности взрыва подземных хранилищ.

Накануне государственные награды из рук первого заместителя министра МЧС России, генерал-полковника внутренней службы Александра Петровича Чуприяна, получили: начальник УОПТ и ПАСР ГУ МЧС России по Волгоградской области, полковник внутренней службы Николай Клименти и младший сержант внутренней службы 1-ой пожарно-спасательной части города Волгограда Антон Сосницкий. Торжественная церемония награждения состоялась в рамках Международного салона «Комплексная безопасность 2021», который открылся в Московской области.

Помимо девяти действующих сотрудников Орденом мужества посмертно награжден старший прапорщик внутренней службы Михаил Перцев. Старший инструктор по вождению пожарной машины – водитель 1 пожарно-спасательной части 1 отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области погиб, получив травмы, не совместимые с жизнью, при исполнении служебного долга во время тушения пожара на АГЗС.



