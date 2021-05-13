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Коммунальщики и дорожники выясняют причины провала асфальта в центре Волгограда

Актуально 13.05.2021 10:33
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13.05.2021 10:33




Представители коммунальной организации, муниципальной дорожной службы и администрации Центрального района устанавливают точную причину провала асфальта, который образовался сегодня утром на улице Пушкина. По предварительной информации, на месте ЧП произошла просадка грунта в районе прохождения тепловой магистрали, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. В результате инцидента никто не пострадал.
Место провала оперативно огородили водоналивными баками и сигнальной лентой. Движение транспорта по улице Пушкина ограничено до устранения просадки. Коммунальщики и дорожники произведут отсыпку и трамбовку песчаной подушки, восстановят щебеночное основание и асфальтобетонное дорожное покрытие.

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