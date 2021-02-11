Волгоградец вытащил бездомную собаку из ледяной полыньи (ВИДЕО)











Волгоградец спас бездомную собаку, которая оказалась в полынье в пруду на Веселой балке в Кировском районе. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, собака бегала по льду, сковавшему водоем, когда вдруг лед провалился и она оказалась в воде. Дети, ставшие свидетелями этой трагической сцены, побежали к родителям и позвали их на помощь. А взрослые, в свою очередь, бросились к своему соседу Юрию. Юрий – мужчина известный на Веселой Балке. Он – морж и принимает ледяные ванны в том самом пруду.

Волгоградец в одних трусах сначала пытался добраться до тонущей собаки ползком, но тонкий лед под ним проваливался. Тогда он пошел по дну, как ледокол, руками разбивая льдины. Когда смельчаку удалось добраться до собаки и взять ее на руки, все с облегчением выдохнули и зааплодировали.

Видео Анастасии Воропаевой.